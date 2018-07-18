331 مليار درهم رصيد «المركزي» من العملات الأجنبية

أبوظبي (وام)

ارتفع رصيد مصرف الإمارات المركزي من العملات الأجنبية إلى 331 مليار درهم تقريباً خلال يونيو 2018 بزيادة نسبتها 1.3% بواقع 4.4 مليار درهم مقارنة مع 326.6 مليار درهم في مايو من العام نفسه.

وجاء النمو المسجل بدعم من زيادة الأرصدة المصرفية والودائع لدى البنوك بالخارج والتي بلغت قيمتها 260.5 مليار درهم تقريباً خلال شهر يونيو مقارنة مع 257.2 مليار درهم في الشهر السابق عليه.

وطبقاً للمعايير المعمول بها في المصرف المركزي فإن أصوله بالعملة الأجنبية لا تشمل شريحة الاحتياطي لديه وحقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي.

وأظهرت الإحصاءات ارتفاع رصيده من الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق إلى مستوى 55.20 مليار درهم، في حين ارتفع رصيد بند أصول أجنبية أخرى من 14.2 مليار درهم في مايو من العام الجاري إلى 15.4 مليار درهم خلال يونيو من العام ذاته.

وعلى صعيد آخر ارتفعت القاعدة النقدية لدى الجهاز المصرفي إلى 354 مليار درهم تقريباً خلال شهر يونيو الماضي وتوزعت بواقع 125.1 مليار درهم لرصيد الاحتياطي الإلزامي للبنوك ونحو 125.2 مليار درهم لبند شهادات الإيداع و86.1 مليار درهم لبند النقد المصدر.