أنا فيصل الكتبي

أمين الدوبلي (أبوظبي)







أخرجت ورقة بيضاء صغيرة، وأمسكت بالقلم وكتبت «البساط أمامكم.. والتاريخ يناديكم.. وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وكل شعب الإمارات وراءكم».. تلك الكلمات التي قالها عبد المنعم الهاشمي رئيس اتحاد الجو جيتسو لي ولكل زملائي قبل 48 ساعة من انطلاقة النسخة الأولى من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو عام 2009 ، كتبتها كي تظل محفورة في ذاكرتي، وأتذكرها مطلع كل شروق شمس إذا شغلتني الحياة، ووضعتها في جيبي أتنقلها يوماً بعد يوم.



وكان لوقع هذه الكلمات على نفسي تأثير البركان الذي أخرج الحمم والطاقات من أعماقي، وكشف عما بداخلي من معادن صلبة، قادتني للفوز بالذهب في تلك البطولة، ومن بعد ذلك بذهب الأحزمة الأزرق والبنفسجي والبني في السنوات التالية، ثم بذهب الحزام الأسود أخيراً في الألعاب العالمية ببولندا يوليو الماضي.

مسيرة طويلة من الإنجازات وحصيلة تزيد على الـ150 ميدالية ذهبية حققتها في مشواري على مستوى الإمارات وآسيا والعالم في كل الأحزمة، كانت بدايتها تلك الكلمات النارية التي أراد بها الهاشمي تحفيزنا كي نصنع التاريخ، والتي اتخذت حينها قراراً حزمت به أمري أنه لا مجال للراحة إلا بعد صعود منصة التتويج في كل مناسبة سواء أكانت آسيوية كانت أم عالمية أم دولية.



مع هذه الكلمات في الورقة التي لا تفارق جيبي كانت هناك صورتان اعتز بهما على هاتفي، إحداهما لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وهو يحتضنني بعد الفوز بالذهب في عالمية المحترفين، والثانية لها دلالة تاريخية مهمة في مسيرتي، حيث إنها لسمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني والأب الروحي للعبة الجو جيتسو في إحدى الحصص التدريبية معنا، حينما كنا أطفالا، وكان عمري حينها 9 سنوات .

قبل كل بطولة أطل على هاتين الصورتين، لأعرف فضل شيوخنا علينا، وأعاهدهما على التحدي، والبحث عن الذهب، وأتحدث مع الصورتين بكلمات كلها حماس وثقة ووفاء وعزم، وكلما أعرف بأنني أمام نزال جديد مع أحد أبطال العالم المشهود لهم بالخبرة والكفاءة، أمسك بهاتفي وألقي نظرة على الصورتين، فأشعر أن هناك عملاقاً بداخلي، يقول لي امضي إلى الإمام، أنت إماراتي، أنت تستطيع أن تصنع التاريخ، لا يجب أن تكون مجرد شاهد لتلك الحقبة من الزمن، أنت بطل عليك أن تصنع التاريخ.. لكن البطولة تحتاج إلى الكثير من التضحيات، الوطن يستحق هذه التضحيات، ويستحق المزيد.