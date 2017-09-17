لعنة خيتافي والدقيقة 24!

وليد فاروق (دبي)

بعد مرور نحو 24 دقيقة من أحداث مباراة خيتافي وبرشلونة، والتي جمعت بين الفريقين في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني على ملعب كولسيوم الفونسو بيريز، تعرض النجم الفرنسي عثمان ديمبلي القادم الجديد إلى صفوف الفريق الكتالوني إلى إصابة مقلقة في ركبته اليسرى حرمته من مواصلة اللقاء، أضطر على أثارها إرنيستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة إلى استبداله لصالح زميله المهاجم الإسباني جيرارد ديولوفيو.

الغريب هو ما أطلقه البعض على أن إصابة ديمبيلي ينضوي تحت اسم «لعنة خيتافي» وملعبه على نجوم برشلونة حيث إن هذه الإصابة التي تعرض لها ديمبيلي كان قد تعرض لها بصورة «كاربونية» البرازيلي نيمار وهو في صفوف البارسا منذ 3 سنوات تماماً، حيث كانت المواجهة بين برشلونة وخيتافي على ملعب الأخير أيضاً في إياب دور الـ16 لبطولة كأس إسبانيا في يناير 2014.

وبعد مرور نفس التوقيت تقريباً من زمن ذلك اللقاء تعرض نيمار إلى إصابة بالغة في ركبته اليسرى، ومن دون تدخل من قبل أي من لاعبي خيتافي، وفي نفس الجهة اليسرى من الملعب على حدود منطقة الجزاء، في نفس المنطقة التي سقط فيها ديمبلي في مباراة السبت الماضي من دون أي تدخل من مدافعي خيتافي، واضطر للخروج وحل مكانه زميله أليكس سانشيز.

ولم يتوقف التشابه عند هذا الحد، ولكن شملت أيضاً نتيجة المباراتين وقت الإصابة للنجمين، وهي التعادل السلبي دون أهداف، إلا أن الفارق الوحيد أن مباراة الكأس انتهت لمصلحة برشلونة بهدفين نظيفين، وتأهل لدور الثمانية لسابق فوزه ذهاباً بسداسية نظيفة على الكامب نو، في حين أن مباراة السبت الماضي انتهت لمصلحة برشلونة 2-1.

يذكر أن الموقع الرسمي لنادي برشلونة ذكر أن ديمبلي يعاني من إصابة في أوتار الركبة اليسرى، وأنه سيغيب لمدة لا تقل عن 3 أشهر، ليفقد برشلونة سريعاً جهود لاعبه القادم من بروسيا دورتموند هذا الصيف بمبلغ 147 مليون يورو.