الفوز الـ 60 لهاميلتون

سنغافورة (رويترز)

فاز البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس بسباق جائزة سنغافورة الكبرى، ليوسع الفارق إلى 28 نقطة في صدارة بطولة العالم لسباقات الفورمولا-1 للسيارات بعدما خرج سيباستيان فيتل سائق فيراري من السباق مبكرا بسبب حادث تصادم في المنعطف الأول. وأحسن البريطاني هاميلتون، المنطلق من المركز الخامس بينما انطلق فيتل من المقدمة، استغلال حادث تصادم بين ثنائي فيراري فيتل وكيمي رايكونن وماكس فرستابن سائق رد بول بعد ثوان من بداية السباق على حلبة زلقة بفعل الأمطار.

وهذا الانتصار رقم 60 في مسيرة هاميلتون والثالث له في سنغافورة والسابع في 14 سباقا هذا الموسم ليقطع خطوة مهمة نحو الفوز باللقب للمرة الرابعة مع تبقي ست جولات هذا الموسم، كما حقق الانتصار الثالث على التوالي بعد فوزه في بلجيكا وايطاليا وسجل أسرع لفة في تاريخ السباق في طريقه لحسم السباق.

وأنهى الاسترالي دانييل ريتشياردو سائق رد بول السباق في المركز الثاني للعام الثالث على التوالي بينما انضم الفنلندي فالتيري بوتاس إلى زميله هاميلتون على منصة التتويج.