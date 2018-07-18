دبي (وام)

أعلنت شركة «هندوستان إنفرالوغ الخاصة المحدودة» - المشروع المشترك بين موانئ دبي العالمية والصندوق الوطني للاستثمار والبنى التحتية في الهند - إتمام صفقة الاستحواذ على حصة 90% من مؤسسة «كونتيننتال ويرهاوسينغ» وهي شركة لوجستيات متعددة الوسائط في «نافا شيفا» بالهند. وتبلغ قيمة الصفقة أقل من 5% من صافي قيمة أصول موانئ دبي العالمية حسب نتائج 2017.

وقال سلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة «موانئ دبي العالمية» إن الصفقة تعزز تواجد موانئ دبي العالمية على امتداد سلسلة اللوجستيات في الهند ما يضيف القيمة ويدعم الاقتصاد، مشيرا إلى أن العمليات الراهنة لـ «كونتيننتال ويرهاوسينغ» تتكامل إلى حد بعيد مع أعمال المجموعة من ناحية نموذج العمل والانتشار الجغرافي وتأمين فرص جديدة لتحقيق العائدات على المدى الطويل.