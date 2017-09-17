90 ألف لاعب يمارسون الجو جيتسو في الإمارات

رضا سليم (دبي)

اطلق مركز بالمز سبورتس الذراع الفنية لاتحاد الجو جيتسو، مرحلة جديدة في نشر اللعبة بافتتاح أول مركز خاص في «أب تاون مردف» بدبي مساء أمس الأول، بحضور سعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي ويوسف البطران عضو مجلس إدارة الاتحاد وفؤاد درويش المدير العام لشركة بالمز.وبعد التدشين قدم لاعبو ولاعبات الجو جيتسو عرضاً قوياً وحرص عدد كبير من الجمهور الموجود في مردف أب تاون على متابعته، وفي نهاية الاحتفالية، قدم فؤاد درويش، درعاً تذكارياً إلى سعيد حارب ويوسف البطران.

وقال سعيد حارب: «دخلت اللعبة المدارس والأندية والقوات المسلحة وباتت لها شعبية في كل مكان فاق التوقعات، وسط إقبال ليس فقط من أبناء الدولة، بل المقيمين أيضاً، والآن باتت المراكز أحد الأماكن الجاذبة للعبة، ولها انتشار أكبر كما أن أرقام الممارسين من المواطنين والمواطنات، مذهلة، وندعو الشباب لممارستها لأنها دفاع عن النفس، كما أنها رياضة شاملة وليست خاصة».

وأشار إلى أن هذه الرياضة وجدت في أيدٍ أمينة، وانطلاقتها كانت صحيحة، ووجود هذا المركز يؤكد الوعي لدى القطاع الخاص، لتعزيز مكانة اللعبة ويساعد في زيادة الممارسين، موضحاً أن مجلس دبي الرياضي يدعم هذه الرياضة مثلما يدعم ويرعى كل الألعاب والرياضيين، ويقف وراء كل البطولات الرياضة التي تقام في دبي، والمجلس ليس وحده من يرعى اللعبة، بل كل المجالس الرياضية والمسؤولين الرياضيين.

من ناحية أخرى، قال يوسف البطران: «سعداء بافتتاح مركز جديد للجوجيتسو من قبل بالمز، وموقع المركز سيخدم شريحة كبيرة من الذين لا يستطيعون الذهاب للأندية نظراً لظروف عملهم، كما أن المركز يفتح أبوابه للمواطنين والمقيمين».

وأضاف: «سياستنا في نشر اللعبة مستمرة، في كل أرجاء الدولة، سواء أندية أو مدارس وأيضاً مراكز خاصة، وأعتقد أن الفترة المقبلة سيكون هناك مراكز خاصة للعبة على مستوى الدولة، وكل مركز يمنحنا زيادة في أعداد الممارسين، وكما أنها ستخدمنا في المستقبل في تدريب اللاعبين واللاعبات الذين لا تسمح ظروف عملهم لحضور التدريبات في الأندية وتكون هذه المراكز قريبة منهم وتتوافق مع ظروف عملهم».

وأكد البطران أن عدد الممارسين للعبة على مستوى الدولة تخطى حاجز الـ90 ألف لاعب ولاعبة، بجانب الترقي في الأحزمة وصل لأعداد كبيرة، وقال: طموحنا في خطة 2020 أن ندخل كل بيت في الدولة، ويكفينا أن ثقافة اللعبة تغيرت عن ذي قبل، وامتدت من اللاعبين إلى أولياء الأمور، والكثير من اللاعبين الهواة تحولوا إلى محترفين، ولدينا قاعدة من لاعبي المنتخب من خلال المعسكرات التي يقيمها الاتحاد لهؤلاء اللاعبين، بجانب تسويق اللاعبين المميزين الذين يحققون الميداليات في البطولات، وهذا تأكيد على أن الثقافة تغيرت من الممارسة إلى الاحتراف، بل جنى اللاعبون الثمار مبكراً، وخطتنا إلى ما لا نهاية.

وقال فؤاد درويش المدير العام لمركز بالمز سبورتس: «المركز سيكون أول ناد خارج المنظومة الحكومية، خاصة منظومة المدارس التي تشمل منطقة أبوظبي للتعليم، ولدينا مشروع لتطوير وانتشار هذه الرياضة على مستوى الدولة وما نقوم به هو امتداد لرؤية القيادة الرشيدة، التي جعلت أبوظبي عاصمة الجو جيتسو في العالم، ونرى أن علينا واجباً نحو اللعبة من خلال علاقتنا بالاتحاد أن نطور مستوانا الفني من خلال إنشاء مراكز خاصة كما أن لدينا أهم مجموعة لاعبين في الجو جيتسو على مستوى العالم يعملون في السلك التدريبي للعبة ولدينا بطل العالم 2016 والذي لم يخسر أية مباراة موجودة ضمن الأجهزة التدريبية».

وتابع: «لا توجد لعبة في العالم أخذت هذا الحيز الكبير من القيادة والشعب والإعلام، مثلما أخذت الجو جيتسو، وبالتالي طموحاتنا كبيرة، من خلال شركائنا الاستراتيجيين، من الجهات الحكومية، منهم مجلس أبوظبي للتعليم والمدارس ولدينا 52 ألف طالب وطالبة ندربهم يومياً، في 128 مدرسة في أبوظبي، ووقعنا مع وزارة التربية والتعليم هذا العام ولدينا 22 مدرسة في الإمارات الشمالية، ونجحنا في توسيع القاعدة من أبوظبي إلى كل إمارات الدولة، وهدفنا أن يكون الجو جيتسو للجميع». وأشار إلى أن لديهم أكثر من 570 مدرباً من الحاصلين على حزام أسود، ولدى هؤلاء المدربين بطولات عالمية، ولدينا إشراف على أكثر من 300 مركز تدريب، منها المدارس وجهات حكومية، ويكفي أننا نقيم مراكز تدريب في 162 مدرسة على مستوى الدولة.