«أبو الأبيض» لرئيس الدولة بطل افتتاح موسم البحر

دبي (الاتحاد)

توج القارب «أبو الأبيض» لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بقيادة النوخذة مكتوم عتيق المهيري بطلا لسباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً فاتحة السباقات البحرية في دبي للموسم الرياضي 2017-2018، والذي نظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية.

ونجحت اللجنة المنظمة في التعامل مع الظروف والمعطيات الخاصة بحالة البحر وسرعات الرياح، حيث قامت بتعديل مسار السباق قبل لحظات بما يتناسب مع ظروف الحدث واستعدادات القوارب وقد كانت صائبة إلى حد كبير في اتخاذ هذا المنحي، مما أسهم بصورة إيجابية في نجاح التظاهرة والوصول بجميع المشاركين إلى خط النهاية بأمان.

وخطف القارب «أبو الأبيض» الأضواء في سباق الافتتاح من جميع المشاركين، حيث اتخذ أقصر مسار مستفيداً من السايبة التي قادته إلى المركز الأول في النهاية، حيث صدق حدس النوخذة الشاب مكتوم عتيق المهيري وقاده إلى التتويج في النهاية رغم الظروف المختلفة وتغيير سرعات الرياح، والتي اضطر من خلالها إلى تغيير مساره واستخدام مهارة (الخايور) مرتين ليصل في النهاية إلى مراده.

وتقدم «أبو الأبيض» في الأمتار الأخير على منافسه في المرحلة الحاسمة القارب براق 33 لمالكه أحمد محمد راشد الرميثي بقيادة النوخذة راشد محمد راشد الرميثي، والذي قادة كوكبة من القوارب في اتجاه آخر، وكان قريباً من نيل المراد والفوز في النهاية إلا أن إصرار طاقم أبو الأبيض أعطاهم الأفضلية في الأمتار الأخيرة ليكون التتويج والاحتفال مع عبور خط النهاية.