أبو زهرة بطل الرجال وديجروف تكسب السيدات

أبوظبي (الاتحاد)

نظم مجلس أبوظبي الرياضي يوم الجمعة الماضي، سباق «ياس مول وعالم فيراري» المجتمعي للجري بنسخته الثالثة الذي أقيم في أروقة ياس مول وعالم فيراري، بمشاركة مجتمعية كبيرة تصل إلى أكثر من 460 متسابقاً، ولثلاث مسافات رئيسية 2.5 كلم، و5 كلم، و10 كلم.

وأقيم السباق في ضوء أجندة الفعاليات الرياضية المجتمعية لمجلس أبوظبي الرياضي لعام 2017، بجانب دعم مساعي مجلس أبوظبي الرياضي الرامية إلى نشر ثقافة ممارسة الرياضة وتحقيق التواصل الرياضي لجميع الفئات المجتمعية، والعمل على رفع المستوى الثقافي والوعي بأهمية الرياضة، ودعم ممارسة فئات المجتمع لرياضة الدراجات الهوائية.

وأسفرت نتائج سباق الـ10 كلم (إناث) فازت باولين ديجروف بالمركز الأول عن فئة من 12 إلى 17 سنة، وفاز جيل لاوسن بفئة 18-39 سنة، وتوجت ريتا روميرو بفئة من 40 إلى 44 سنة، وفازت يبيكا فورست بفئة من 45 إلى 49 سنة، وتوجت رونل مولر بفئة من 55 إلى 59 سنة، فيما فازت جينا بونيتشي بالمركز الأول عن فئة ما فوق 60 سنة وبزمن وقدره 75:03:51 دقيقة.

وفي فئة (الذكور) فاز عبدالله أبو زهرة بالمركز الأول عن فئة من 12 إلى 17 سنة، وفاز باتريك جروسجين بفئة من 18 إلى 39 سنة، وتوج نيلسون دوبايك بفئة من 40 إلى 44 سنة، وفاز ماثيو السوب بفئة 45 إلى 49 سنة، وفاز كيفن روسبوثام بفئة 50 إلى 54 سنة، وتوج عبد القادر زروقي بفئة 55 إلى 59 سنة، فيما فاز بيلي مارتن بالمركز الأول عن فئة ما فوق 60 سنة بزمن وقدره 01:01:58 ساعة.

وفازت جوليانا سحتوت بالمركز الأول عن فئة 5 إلى 7 سنوات (إناث) لمسافة 2.5 كلم، ومريم القبيسي عن فئة من 8 إلى 10 سنوات، وكارا جروسجين عن 11 - 15 سنة، وفي السباق المفتوح فازت ميرا جرجيس بالمركز الأول في زمن وقدره 14:32:69 دقيقة، وفي فئة الذكور لنفس المسافة فجاءت على النحو التالي: باول دوبيوس بفئة من 5 إلى 7 سنوات في المركز الأول، توج أوسكار باكهاوس بلقب فئة من 8 إلى 10 سنوات، وفاز أحمد درويش بلقب فئة من 11 إلى 15 سنة، وحصد عديل كسارا لقب الفئة المفتوحة بزمن وقدره 09:38:11 دقيقة.

وفي سباق الـ5 كلم حققت ياندر دوبليسس المركز الأول في فئة من 8 إلى 10 سنوات، وفاز ياسمسن بيتمان بلقب في فئة من 11 إلى -13، وتوجت ماريا فلورنسيه بفئة من 14 إلى 16، وفازت جوكلين فانوي بالسباق المفتوح بزمن وقدره 21:47:23 دقيقة، وتوجت سارة بورتريت بفئة الأساتذة بزمن وقدره 20:54:89 دقيقة، وفي فئة الذكور لنفس المسافة جاء تريس باراك في المركز الأول عن فئة من 8 إلى 10 سنوات، وفاز بفئة من 11 إلى 13 سيزياري فوريست وفي فئة من 14 إلى 16 توج أنتون جوديت، وفاز مارينوس جونسون بالسباق المفتوح، وتوج بفئة الأساتذة عبدالله يوسف البلوشي بزمن وقدره 21:59:14 دقيقة، وفي فئة المخضرمون فاز أوليفير ليندر بالمركز الأول بزمن وقدره 32:43:62 دقيقة.