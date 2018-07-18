«دولية» باتومي للشطرنج.. فاطمة آل علي تحرز المركز الخامس

الشارقة (الاتحاد)

أحرزت فاطمة سيف آل علي لاعبة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة المركز الخامس في مسابقة تحت 12 سنة، في بطولة باتومي الدولية للشطرنج المقامة على هامش المعسكر الدولي بمدينة باتومي الجورجية. وكانت بعثة النادي قد شاركت في المعسكر والبطولة وخاضت عددا كبيرا من المباريات بين عدة مدارس مختلفة خاصة أن المعسكر يضم عددا كبيرا من الدول الأوروبية والآسيوية.

ووجهت كريمة حسن المعيني رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة التهنئة إلى اللاعبة على ما حققته في البطولة الدولية والتي أكدت فيها رغبتها بتحقيق الأفضل أمام نخبة من اللاعبين من مختلف الجنسيات والفئات وكذلك اللاعبات المحترفات الحائزات ولفتت المعيني إلى أن المعسكر الذي أقيم خلال الفترة الماضية في جورجيا كانت له العديد من الفوائد الإيجابية لجميع اللاعبات، وسيكون المردود سريعا خلال الفترة المقبلة وهو ما يؤكد حرص الإدارة على أن تكون لاعبات النادي من أفضل اللاعبات.

وقالت نورة محمد صفر مديرة الفريق إن النادي يفخر دائماً بلاعباته، ويعمل على تقديم الدعم المتواصل لهن لأجل الوصول إلى المحطات العالمية وتحقيق الألقاب حتى لو كانت ضمن معسكرات ودية من أجل الاستعدادات للمراحل المقبلة.

وأكد سعد عطية مدرب الفريق الأول ومدرب فاطمة آل علي أن اللاعبة حققت مركزاً متقدماً ومتميزاً وحصلت على جائزة في البطولة، حيث لعبت على الرقعة الأولى ولو فازت لحصلت على المركز الأول وكأس البطولة ولكن سوء التوفيق في الجولتين الأخيرتين أضاع عليها اللقب، ومثل هذه البطولات والخبرات المكتسبة منها هي التي تصنع الأبطال، ودائما ما نوصي بالاستمرار بالمشاركة في مثل هذه البطولات.

من جانبها، وجهت فاطمة سيف آل علي الشكر إلى النادي على دعمه لها وللاعبات النادي للمشاركة في هذا المعسكر والعديد من الفعاليات الخارجية لتحقيق أفضل خبرة.

وقالت: أتمنى أن أكون عند حسن ظن إدارة النادي دائما خاصة وأنها لا تبخل علي وعلى جميع اللاعبات من أجل المشاركة في البطولات الداخلية والخارجية لتحقيق الألقاب المحلية والخارجية.