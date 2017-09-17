علم الإمارات يرفرف في سماء «الألعاب الآسيوية»

أحمد جمال الدين (عشق آباد)

رفع علم الإمارات مساء أمس الأول بمقر القرية الرياضية، ليرفرف في سماء النسخة الخامسة من الدورة الآسيوية لألعاب الصالات المغلقة والرياضات الدفاعية، والتي تستضيفها العاصمة التركمانية عشق آباد وتستمر حتى 27 من الشهر الجاري، والتي تشارك فيها الإمارات بـ 68 لاعباً ولاعبة ينافسون في 7 رياضات مختلفة.

حضر مراسم رفع العلم حسن عبد الله العضب سفير الدولة لدى تركمانستان، والعميد عبد الملك جاني نائب رئيس وفدنا المشارك في الدورة، وعزف السلام الوطني للإمارات أمام الرياضيين من مختلف الدول، حيث تفاعل الجميع في هذا المشهد الفريد الذي تستهل به الوفود مشوارها في المحافل قبل انطلاق المنافسات والسعي نحو حصد الألقاب والميداليات الملونة. وتبادل حسن عبد الله العضب، بحضور العميد عبد الملك جاني، الدروع التذكارية مع عمدة القرية الرياضية عقب الانتهاء من مراسم رفع العلم.

من جانب آخر، تغلب منتخبنا لكرة القدم للصالات على جزر المالديف 3-1 في مباراته الافتتاحية ضمن الفعاليات، حيث انتهى الشوط الأول بالتعادل 1 - 1، وسجل أهداف منتخبنا طالب الفزاري وحمد الشامسي، ثم مدافع منتخب المالديف بالخطأ في مرماه.

وضمن المجموعة فاز المنتخب الأفغاني على نظيره الصيني 6 - 1.