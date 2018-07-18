«ألترا ماراثون المرموم» يجذب نجوم العالم

مراد المصري (دبي)

ينظم مجلس دبي الرياضي أطول ماراثون صحراوي في العالم «ألترا ماراثون المرموم»، الذي سيقام من 11 إلى 15 ديسمبر المقبل في منطقة محمية المرموم في دبي ويمتد لمسافة 270 كيلومترا داخل الصحراء، بمشاركة 400 عداء من نجوم العالم يتنافسون على جوائز مالية تبلغ 80 ألف دولار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مقر المجلس أمس وتحدث فيه: غازي المدني مدير إدارة الفعاليات الرياضية بمجلس دبي الرياضي، والمهندسة علياء الهرمودي مديرة إدارة البيئة في بلدية دبي، وروث ديكنسون الشريك الإداري في مجموعة فيت جروب، وسمير عبد الهادي الرئيس ومؤسس شركة سام تيك، وآني براون رئيس مجلس إدارة شركة هيلث آند سيفتي سوليوشن، والعداء د. خالد السويدي البطل الإماراتي في الماراثون الذي أنهى مؤخرا سباق ماراثون الرحمة للجري مسافة 327 كيلومترا فبراير الماضي احتفالًا بعام زايد، وسيتقدم المشاركين الإماراتيين في منافسات المرموم، والعداءة جانيت ميرتز البطلة العالمة في سباقات الألترا ماراثون.

وكشف غازي المدني، أن السباق سيشمل ثلاث فئات، الأولى التي يتنافس فيها المتسابقون لمسافة 270 كيلومترا، ويستمر على مدار 5 أيام، والثانية يتنافس فيها المتسابقون على مسافة 100 كيلومتر متواصلة، والثالثة لمسافة 50 كيلومترا.

وأوضح «سيتم إقامة قرية السباق بجانب بحيرات منطقة المرموم ، حيث ستضم خيماً للمساعدات الطبية، كما سيتم إنشاء محطات على مسافات متساوية طوال مسار السباق لتسجيل الوقت، وتزويد المتسابقين بالمياه والعصائر، كما سيتواجد طاقم طبي مجهز بأحدث الأجهزة الطبية في كل محطة.

وأشارت المهندسة علياء الهرمودي إلى أهمية هذا الحدث الذي يمزج بين جمالية الصحراء الإماراتية والتطور التكنولوجي، حيث سيتم استخدام أحدث تقنيات التتبع وقياس السرعات لمتابعة العدائين على طول مسار السباق من خلال المعدات التي ستوفرها شركة سام تيك الشرق الأوسط، حيث سيتم تزويد كل عداء بشريحة تتبع حديثة لتحديد مكانة وقياس زمنه بدقة.

وتابعت: سيتم تزويد العدائين بزر الطوارئ الذي سيعطي تنبيهاً للمنظمين لتقديم خدمات الطوارئ إذا حدثت مشكلة من أي نوع والتي ستمكن اللجنة من تحدي موقع العداء كما ستوفر هذه التقنية أيضاً التتبع والتوقيت المستمر لمنظمي السباق ووسائل الإعلام والمتفرجين وستكون متاحة للعرض على مجموعة متنوعة من الوسائط بما في ذلك الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمولة ووسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.