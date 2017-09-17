دبي (الاتحاد)

أحرز فريق باثيكال كأس بطولة الكرة الطائرة التي اختتمت في حديقة مردف ضمن فعاليات المرحلة الأولى من المبادرة الرياضية الرائدة «مبادرة الروح الإيجابية»، التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة دبي بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وعدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة في دبي وتقام في إطار «مبادرة حمدان بن محمد للرياضة المجتمعية» بهدف تحفيز مختلف فئات المجتمع في دبي على ممارسة الرياضة والنشاط البدني باعتبارها أداة مهمة للسعادة والطاقة الإيجابية.

توج الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى العميد خالد شهيل مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بشرطة دبي، وغازي سبيل المدني ممثل مجلس دبي الرياضي، حيث تسلم فريق باثيكال كأس البطولة بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق نجوم الإمارات 2-1، ليحل الأخير في المركز الثاني، فيما تسلم فريق نايس برجر الميداليات البرونزية بعد تغلبه على فريق دلسكو بشوطين نظيفين، وفاز فريق دلسكو بجائزة الفريق المثالي، فيما فاز حسن شناني من فريق نايس بيرجر بجائزة أفضل لاعب في البطولة، وشارك في البطولة ستة فرق، هي: دلسكو، جيه كي في، نايس بيرجر، نجوم طائرة الإمارات، باثيكال، وإيه إس إي.

وأسدل الستار على المرحلة الأولى من مبادرة الروح الإيجابية التي كانت قد أقيمت في منطقة مردف من 29 مايو الماضي حتى 15 سبتمبر، حيث تم تنظيم عدة بطولات هي بطولة خماسيات كرة القدم، وبطولة ثلاثيات كرة السلة في حديقة أب تاون وحديقة مردف، كما نظمت بطولة كرة السلة من 7 يوليو إلى 4 أغسطس الماضي في حديقة مردف أب تاون.

وتبدأ المرحلة الثانية من فعاليات المبادرة يوم 20 أكتوبر في منطقة المحيصنة الثانية التي ستستمر حتى نهاية نوفمبر المقبل وتتضمن تنظيم عدة بطولات في رياضات مختلفة هي كرة القدم، كرة السلة، الكرة الطائرة، والتايكوندو بالإضافة إلى تنظيم فعاليات مختلفة على هامش البطولات، فيما تقام المرحلة الثالثة من المبادرة في منطقة البرشاء الأولى وتنطلق بداية ديسمبر وتستمر حتى 28 فبراير المقبل، وتبدأ بعدها المرحلة الرابعة والأخيرة من المبادرة في منطقة القوز الصناعية الأولى وتنطلق مطلع مارس وتختتم في نهاية مايو المقبل.