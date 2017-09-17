سمر وكيت وتريشيا ضمن قائمة المتحدثات

أبوظبي (الاتحاد)

تنضم كل من سمر نصار، اللاعبة الأولمبية الأردنية والرئيسة التنفيذية للجنة المنظمة المحلية لبطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة 2016، وتريشيا طومبسون، المديرة البريطانية السابقة لقسم رياضة ركوب الدراجات في شبكة سكاي تي في، والرائدة في التسويق الرياضي، وكيت بوسومورث، المتخصصة الرائدة في مجال الرياضة النسائية والرئيسة الاستراتيجية لمجلس إدارة مجلس الرياضة في إنجلترا المعروفة عالمياً، إلى قائمة المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر الدولي لرياضة المرأة، المقرر يومي 6 و7 نوفمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

ويتضمن المؤتمر في نسخته الرابعة محاضرتين رئيسيتين، وخمس حلقات نقاش وثماني ورش عمل، تدور جميعها حول الموضوع الرئيس للمؤتمر «إلهام الأجيال»، وتنظمه أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، وهو منصة رائدة يلتقي من خلالها رواد قطاع الرياضة من المهنيين وعشاق الرياضة من أجل مناقشة جميع القضايا ذات الصلة بقطاع الرياضة النسائية.

وتتحدث سمر نصار في اليوم الثاني من المؤتمر في حلقة نقاش بعنوان «خلق قدوة القرن الحادي والعشرين، صعود نجم المرأة الرياضية في العالم العربي»، إلى جانب رها المحرق، أول سيدة سعودية تتسلق جبل إيفرست.

وقالت نصار: أتطلع إلى المشاركة في نسخة هذا العام من المؤتمر، وتقديم تجربتي في قطاع الرياضة مع الحضور كرياضية ومنظمة للفعاليات الرياضية في الوطن العربي، وقد ساعدني ذلك على فهم الفرص والتحديات التي تواجهها السيدات الرياضيات كل يوم في هذه المنطقة.