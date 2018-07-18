خيول الإمارات تواجه التحدي في فرنسا

دبي (الاتحاد)

تواجه خيول الإمارات، تحدياً جديداً في سباقات الخيول العربية الأصيلة في فرنسا، حيث يشهد مضمار مونت دو مارسان الفرنسي، عصر اليوم، فعاليات سباق بري دونكسي للخيول في سن ثلاث سنوات فقط، وخصص الشوط لمسافة 1600 متر للخيول الناشئة، البالغ إجمالي جوائزه المالية 16 ألف يورو، وتشارك فيه 8 خيول، وحشد الملاك أبرز خيولهم للفوز بالسباق الذي يقام على المضمار العشبي.

ويعتبر السباق أحد أهم المفاتيح لانطلاقة الخيول الواعدة في سن ثلاث سنوات لسلم الشهرة في السباقات العالمية، وسبق لهذه السباقات أن أنتجت خيولاً صالت وجالت وحققت انتصارات وإنجازات عالمية.

ويمثل خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، المهرة «مراسم» تحت إشراف فرانسوا روهات بقيادة مايكل فورست، وكانت المهرة المنحدرة من نسل «اكيم دو دكور» قد خاضت سباق واحد «بري شادويل بنجالي دالبريه»، حلت فيه في المركز السادس بفارق طفيف في السباق الذي أقيم لمسافة 1400 متر بمضمار لا تست دو بوش بفرنسا.

وتمثل خيول «ياس» العائدة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، في سباق اليوم، المهرة «بدور» تحت إشراف أنتوني فاتريجانت وبقيادة جان بابتست هاميل.

وشاركت «بدور» البالغة من العمر ثلاث سنوات، وابنة «مهاب» والفرس«حبايب»، مرة واحدة في السباقات حلت فيها في المركز التاسع في سباق بري بنجالي دالبريه.

الجدير بالذكر أن خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، حققت هذا الموسم 7 انتصارات، أبرزها عبر بطل جوهرة تاج زايد الجواد «مراقب» في سباق بري داماس للفئة الثالثة، بمضمار بوردو الفرنسي، و«عجايب» بسباق كأس زايد في إسبانيا.

وحققت خيول سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان 16 انتصاراً، أبرزها عبر «شهم» بكأس صاحب السمو رئيس الدولة للفئة الأولى بمضمار لونج شامب الفرنسي، ودريان بسباق كوب دوفرانس للفئة الثانية، و«تيمور» بسباق بري شادويل كوب دو سود للفئة الثانية.