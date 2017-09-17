«هاتريك» لخيول حمدان بن راشد في كأس الوثبة ستاليونز

أبوظبي (الاتحاد)
سجلت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، ثلاثية نادرة «هاتريك» في الجولة الختامية لسلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز المخصصة للخيول العربية الأصيلة، الذي أقيم أمس الأول برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، واستضافه مضمار شيلمسفورد سيتي بالمملكة المتحدة.
وتألفت سباقات «الوثبة ستاليونز» من سبعة أشواط، تتضمن اثنين من سباقات الخيول المبتدئة، ومجموعة من سباقات التكافؤ، وشارك فيها 40 خيلاً.
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وسيطرت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على المراكز الثلاثة الأولى في الشوط الخامس لمسافة 3200 متر على لقب الوثبة ستاليونز للخيول العربية «تكافؤ» تصنيف (صفر إلى 85) حيث حلت المهرة «سليمة» أولى بإشراف المدرب فيبليب كولنجتون الذي حقق أيضاً ثنائية. وجاء فوز «سليمة» بقيادة ويل بيتس بفارق 2.5 طول عن رفيق إسطبلها المهر «الفارس»، فيما جاء ثالثاً «هالب دو فورجيه»، وسجلت ابنة الفحل «مجاني» زمناً وقدره 3:47:43 دقيقة.
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