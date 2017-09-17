«هاتريك» لخيول حمدان بن راشد في كأس الوثبة ستاليونز

أبوظبي (الاتحاد)

سجلت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي، وزير المالية، ثلاثية نادرة «هاتريك» في الجولة الختامية لسلسلة سباقات كأس الوثبة ستاليونز المخصصة للخيول العربية الأصيلة، الذي أقيم أمس الأول برعاية مهرجان سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان العالمي للخيول العربية الأصيلة، واستضافه مضمار شيلمسفورد سيتي بالمملكة المتحدة.

وتألفت سباقات «الوثبة ستاليونز» من سبعة أشواط، تتضمن اثنين من سباقات الخيول المبتدئة، ومجموعة من سباقات التكافؤ، وشارك فيها 40 خيلاً.

وتقام سباقات كأس «الوثبة ستاليونز»، تماشياً مع استراتيجية المهرجان وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، بهدف دعم صغار الملاك والمربين في معظم دول العالم وتحفيزهم لزيادة الاهتمام بالخيل العربي من خلال تنظيم سباقات مناسبة لهم في جميع دول العالم.

وسيطرت خيول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم على المراكز الثلاثة الأولى في الشوط الخامس لمسافة 3200 متر على لقب الوثبة ستاليونز للخيول العربية «تكافؤ» تصنيف (صفر إلى 85) حيث حلت المهرة «سليمة» أولى بإشراف المدرب فيبليب كولنجتون الذي حقق أيضاً ثنائية. وجاء فوز «سليمة» بقيادة ويل بيتس بفارق 2.5 طول عن رفيق إسطبلها المهر «الفارس»، فيما جاء ثالثاً «هالب دو فورجيه»، وسجلت ابنة الفحل «مجاني» زمناً وقدره 3:47:43 دقيقة.