30 يوماً على انطلاقة «أسياد إندونيسيا»

رضا سليم (دبي)

بدأ العد التنازلي على انطلاقة منافسات دورة الألعاب الآسيوية 18 المقامة في إندونيسيا بمدينتي جاكرتا وبالمبانج، خلال الفترة من 18 أغسطس إلى 2 سبتمبر المقبلين، ولم يتبق سوى 30 يوما على حفل الافتتاح وانطلاق المنافسات، ومن المنتظر أن تعقد اللجنة الفنية باللجنة الأولمبية الوطنية مؤتمرا صحفياً موسعاً خلال الأيام المقبلة، للكشف عن تفاصيل المشاركة الرسمية للوفد الإماراتي في الدورة الثامنة عشرة التي يشارك فيها 10 آلاف رياضي يمثلون 45 دولة من مختلف أنحاء القارة الصفراء، يتنافسون في 40 لعبة فردية وجماعية، بعد أن تم وضع الأسس الخاصة باختيار الألعاب المشاركة، وفقاً لمعايير اللجنة الفنية الأولمبية على حسب النتائج التي حققها الرياضيون خلال مشاركاتهم في الاستحقاقات الخارجية.

كانت اللجنة الفنية قد عقدت اجتماعا مؤخرا، بمقر اللجنة الأولمبية بدبي، لمناقشة اعتماد مشاركة الاتحادات الرياضية التي ستخوض غمار المنافسة في الدورة، ما سيتم إزاحة الستار عنه في المؤتمر الصحفي الذي سيضم عددا من ممثلي الاتحادات المشاركة للحديث عن التجهيزات للدورة.

في الوقت نفسه، دخل عدد من المنتخبات في مرحلة الإعداد الأخيرة في معسكرات خارجية قبل التوجه إلى إندونيسيا، مع ارتفاع سقف الطموحات أن تكون هذه النسخة أفضل للرياضيين من حيث عدد الميداليات التي يحصدوها حيث سجلت الرياضة الإماراتية 27 ميدالية ملونة في كل الدورات الآسيوية، على مدار 40 عاما منذ المشاركة في دورة بانكوك عام 1978، منها 4 ذهبيات، و11 فضية و12 برونزية، وكانت أعلى دورة عام 2006 حيث سجل أبطالنا 10 ميداليات، فيما سجل لاعبونا في الدورة الأولى في أنشون الكورية 4 ميداليات فقط.

من ناحية أخرى، يواصل لاعبو ولاعبات المنتخب الوطني لألعاب القوى، استعداداتهم للمشاركة في الدورة، من خلال معسكرات خارجية في بولندا والمغرب وإثيوبيا، بطموح تحقيق نتائج إيجابية في مسابقات أم الألعاب في الدورة القارية، حيث يخضع اللاعبان أحمد حسن «رمي الجلة»، ومحمد عمر «إطاحة المطرقة»، للتدريبات حالياً في معسكر خارجي بمركز أولمبي في مدينة بودكش البولندية، يستمر حتى 12 أغسطس المقبل، والعودة إلى الدولة للسفر مع البعثة الرسمية المسافرة إلى جاكرتا.

وأنهت نجمة منتخبنا الوطني الواعدة فاطمة الحوسني، رفقة مدربتها جلينا من تركمانستان، معسكرا في العاصمة الأذربيجانية باكو، وحققت اللاعبة في دفع الجلة 12.71 م، وفي قذف القرص 45.63 متر.

يخضع لاعبو السرعات موسى محمد وعمر جمعة السالفة ومحمد النوبي ونصيب سالمين، لمعسكر خارجي في بولندا، فيما يتدرب العداءان مبارك المراشدة وعبيد النعيمي، في سباقي 5 و10 آلاف متر جري والموانع، مع مدربهم من نادي شباب الأهلي دبي، ويستعد سعود الزعابي ومعيوف حسن حالياً في المعسكر الخارجي في المغرب، تحت إشراف البطل الأولمبي المغربي السابق، سعيد عويطة، في الوقت الذي تتدرب فيه العداءة علياء سعيد في سباقي 5 و10 آلاف متر جري، في معسكر خارجي في إثيوبيا.

من جانب آخر، اعتمد اتحاد الجولف، اللاعب محمد غانم الهاجري، واللاعبة ريما محمد الحلو، لتمثيل اللعبة في الدورة، تمثل المشاركة الآسيوية محطة هامة لكل من محمد الهاجري، وريما الحلو، لكونهما سيحملان شرف تمثيل الجولف الإماراتي، أيضاً في النسخة الثالثة من دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي تستضيفها العاصمة الأرجنتينية بيونيس أيريس خلال الفترة من الأول وحتى 12 نوفمبر من العام الجاري، وقد شارك الهاجري وريما الحلو في معسكر ألمانيا استعدادا للدورة.

واعتمد مجلس إدارة اتحاد الدراجات مشاركة منتخبنا الوطني في الدورة بقيادة النجم الآسيوي يوسف ميرزا، إضافة إلى أحمد المنصوري ومحمد المنصوري، ويتواجد معهم المدرب بدر ميرزا، وقد شارك المنتخب في بطولة كأس آسيا للمضمار باليابان مؤخرا، استعداداً للدورة.