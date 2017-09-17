«نفيس» بطل كأس رئيس الدولة للخيول العربية في «دونكاستر»

دونكاستر (الاتحاد)

توج الجواد «نفيس» للخيالة السلطانية العمانية بلقب الديربي العربي البريطاني على كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة في المحطة الأوروبية الخامسة والسادسة لسلسلة السباقات، والذي أقيم بمضمار دونكاستر الشهير، وذلك وسط حضور جماهيري كبير ازدانت به مدرجات المضمار العشبي.

وجاء السباق في ختام الديربي العربي البريطاني لسباقات الخيل العربية للفئة الأولى ضمن المحطات الأوروبية للسلسلة بنسختها الـ24 والتي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، دعماً لإعلاء الخيل العربي الأصيل وتعزيز مكانته في المضامير العالمية بما يتماشى مع نهج المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

وحقق الجواد «نفيس» الانتصار بإشراف المدرب تشارلز جوردين، وبقيادة الفارس تاج أوشي وسجل زمن وقدره 2:20:01 دقيقة وتمكن من كسب الرهان والفوز بلقب الشوط ببراعة، حيث انطلق بتوازن وبتكتيك عالٍ وبتحكم دقيق في مسافة السباق التي شهدت انعطافة كبيرة بتقدمه من الخلف نحو المقدمة في آخر 200 متر من النهاية ليعلن انتصاره الكبير وحسمه للقب السباق عن جدارة وبفارق طولين ونصف عن «أزهار»، فيما جاء بالمركز الثالث مطرق.

وشهد السباق الذي أقيم لمسافة 2000 متر «جروب 1» والمخصص للخيول لسن ثلاث وأربع سنوات، مشاركة 8 من نخبة الخيول القوية في تحدٍّ مثير ومرتقب، وبمجموع جوائز 80 ألف جنيه إسترليني.