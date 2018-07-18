الاتحاد الدولي للملاكمة يشكر الإمارات

أبوظبي (الاتحاد)

تلقى اتحاد الملاكمة أمس، رسالة شكر وتقدير من الاتحاد الدولي للملاكمة للإمارات قيادة وحكومة وشعباً، يثني فيها على الجهود التنظيمية المميزة، والحفاوة البالغة التي حظي بها أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للملاكمة خلال الاجتماع الدوري الذي عقد في العاصمة أبوظبي الأسبوع الماضي، بحضور أبرز 32 شخصية عالمية من المهتمين باللعبة، وتضمنت الرسالة عبارات الشكر والتقدير للجهود التي تم بذلها اتحاد الإمارات لنجاح الحدث، والذي أسفر عن مكسب دولي باعتماد عضوية انس العتيبة في المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي.

بدوره، قال حسن الحمادي الأمين العام للاتحاد رئيس اللجنة المحلية للاستضافة الدولية: نعبر عن شكرنا وتقديرنا للهيئة العامة للرياضة، برئاسة معالي اللواء محمد خلفان الرميثي، ونشكر جميع الجهات التي ساهمت في الاستضافة الدولية، وإلى مجلس أبوظبي الرياضي وممثلي وسائل الاعلام، وأعضاء مجلس ادارة اتحاد الملاكمة، كما نتوجه بالشكر والتقدير الى الاتحاد الدولي للملاكمة لاختياره الامارات مكاناً استراتيجياً لعقد اجتماعاته المهمة، ونشكر أعضاء اللجنة المنظمة الذين ساهموا في تحقيق النجاح الكبير لاستضافة الحدث.

وتابع الحمادي: دور اتحاد الامارات لم يقتصر على الاستضافة، بل حقق مكاسب مهمة على رأسها اعتماد تعيين أنس العتيبة عضواً بالمكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، إلى جانب عقد لقاءات جانبية مع الأعضاء الضيوف للتعرف على تجاربهم التي قادت للتطور، إضافة الى تلقي دعوات لتبادل الزيارات وإقامة المعسكرات التدريبية المتبادلة للملاكمين والمدربين والحكام والإداريين للمنتخبات والأفراد.