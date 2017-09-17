الظاهري يستعرض التجهيزات

أبوظبي (وام)

استعرض العميد محمد حميد بن دلموج الظاهري التحضيرات والاستعدادات الجارية التي تتخذها الدولة لاستضافة البطولة، مشيراً إلى أن مشاركة 15 دولة عربية مسجلة بالاتحاد الدولي في البطولة، ليصل إجمالي الدول المشاركة إلى 51 دولة.

وأضاف: الوفود ستصل تباعاً بداية نوفمبر وستحظى برحلات ثقافية وفعاليات وزيارات للأماكن السياحية والمهمة في الدولة للتعرف إلى تراث الإمارات الأصيل، وما يعبر عنه من قيم إنسانية نبيلة. فيما قدم شكره للمؤسسات الوطنية والشركات الخاصة التي قدمت دعماً ورعاية لتحضيرات الدورة.

وأوضح «الدورة ستقام وفق النظام الأولمبي من حيث احتساب الفائزين والفائزات والمتوجين بالميداليات».