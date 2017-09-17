سيف بن زايد يوقد شعلة «الألعاب الدولية» للشرطة

أبوظبي (وام)

شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أمس في مقر وزارة الداخلية، حفل مراسم شعلة دورة الألعاب الدولية الثانية للشرطة التي تستضيفها الإمارات من 3 إلى 10 نوفمبر المقبل.

وأوقد سموه والفريق أول «م» أحمد نواف الأحمد الصباح، رئيس الاتحاد الدولي للشرطة، الشعلة، بحضور الفريق سيف الشعفار وكيل وزارة الداخلية، حيث بدأت المراسم باستقبال عسكري من المرشحين بكلية الشرطة، ثم دخل حملة الأعلام من الطلبة المرشحين يرفعون علم الإمارات الدولة المستضيفة، وعلم وزارة الداخلية المنظمة للدورة، وعلم الاتحاد الدولي للشرطة، فيما حمل طالب مرشح آخر الشعلة لتسليمها إلى سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، راعي الدورة، ومن ثم عُزف النشيد الوطني.

حضر مراسم الحفل اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، واللواء سالم مبارك الشامسي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة بالإنابة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، واللواء عبد الله خليفة المري قائد عام شرطة دبي، والعميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والعميد محمد حميد بن دلموج الظاهري، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بالإنابة، رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، والعميد وليد سالم الشامسي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، وعدد من الضباط.

كما حضر المراسم، وفد رفيع المستوى يمثل الاتحاد الدولي الرياضي للشرطة، ضم ساندرو ديركس، الأمين العام للاتحاد، والعقيد خالد النجار، الأمين العام المساعد مدير المكتب الرئاسي، والعقيد خالد الخياط عضو اللجنة الفنية، والعقيد طارق السدَّاني المدير الفني للجنة العلاقات العامة والتسويق بالاتحاد الدولي، والمقدم الدكتور بدر الخبيزي عضو اللجنة الفنية، وعدد من كبار المسؤولين في الاتحاد، إلى جانب وفد إعلامي مرافق.