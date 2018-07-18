«نيرفانا» تطلق برامج تدريبية بالتعاون مع أكاديمية سيتي لكرة القدم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة نيرفانا للسفر والسياحة إطلاق باقتين صيفيتين مميزتين، بالتعاون مع أكاديمية سيتي لكرة القدم، مدينة مانشستر - المملكة المتحدة، للأطفال من عمر 9 سنوات وحتى 17 سنة.

وأوضحت الإدارة أن هذه الباقات المميزة تمنح المشاركين من كافة أنحاء الدولة الفرصة لتعلم فنون هذه الرياضة العالمية، في مدينة مانشستر البريطانية، التي تعد عاصمة كرة القدم في العالم، وذلك تحت إشراف طاقم من المدربين المحترفين، كما تشتمل الباقة الأولى على دورة خاصة بتعلم اللغة الإنجليزية في موطنها على يد طاقم من المدرسين المختصين.

و قال عمر العلي الرئيس التنفيذي للمشاريع والاتصالات لدى شركة نيرفانا للسفر والسياحة، معلقًا: «تعرف مدينة مانشستر بكونها عاصمة كرة القدم بلا منازع، إذ إنها موطن أشهر أندية كرة القدم ومنها، مانشستر سيتي، ونحن في شركة نيرفانا للسفر والسياحة نشعر بالفخر والحماسة لمنح الفتيان والفتيات هذه الفرصة الفريدة من نوعها لتنمية مهارتهم الكروية واللعب برفقة أفضل لاعبي العالم».

ومن الجدير بالذكر، أن هذه الباقات الحصرية تتضمن باقة تدريب (تصل إلى 30 ساعة)، إقامة داخلية خاصة، كامل الوجبات، معدات تدريب أكاديمية سيتي حصرية، شهادة وتقارير رسمية، مراسيم استلام الشهادات في أجنحة استاد الاتحاد، جولة في استاد الاتحاد مع إمكانية دخول الملعب. كما تتضمن هذه الباقة الرائعة تذاكر سفر على متن طيران الاتحاد، ورحلة إلى المتحف الوطني لكرة القدم، وإمكانية الاطلاع على مواد حصرية خاصة بمانشستر ستي، وزيارة إلى إحدى مدن الملاهي، والعودة من مطار مانشستر.

تبلغ قيمة الباقة الأولى والتي تشمل دورة كرة القدم بالإضافة إلى دورة اللغة الإنجليزية: 19490 درهما إماراتيا للشخص الواحد، وتستمر لمدة أسبوعين يبدآن من تاريخ 15 يوليو، أو 28 يوليو، وتبلغ قيمة الباقة الثانية والتي تشمل دورة كرة القدم فقط: 11490 درهما إماراتيا وتستمر لمدة أسبوع واحد يبدأ من 5 أغسطس، أو 12 أغسطس، أو 19 أغسطس.