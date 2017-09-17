«يونايتد» يصطاد إيفرتون بـ «رباعية»

لندن (د ب أ. أ ف ب)

لحق مانشستر يونايتد بجاره مانشستر سيتي في صدارة الدوري الإنجليزي، بفوزه على إيفرتون 4-صفر، بينها 3 أهداف في الدقائق الأخيرة، ليرفع يونايتد رصيده إلى 13 نقطة تماماً كرصيد سيتي وكلاهما سجل العدد ذاته من الأهداف ودخل مرماه نفس عدد الأهداف أيضاً (16-2)، في حين يأتي تشيلسي بطل الموسم الماضي ثالثاً وله 10 نقاط.

على ملعب أولد ترافورد، اعتبر الجميع بأن مهمة يونايتد ستكون سهلة في مواجهة فريق خسر مبارياته الثلاث الأخيرة في مختلف المسابقات بنتائج قاسية، وربما تعزز هذا الشعور بعد افتتاح الظهير الأيمن الإكوادوري أنطوني فالنسيا التسجيل بعد 4 دقائق بتسديدة على الطاير أطلقها من حافة منطقة الجزاء لتعانق شباك إيفرتون.

لكن إيفرتون نجح بعد ذلك في احتواء خطورة مهاجمي مانشستر يونايتد حتى الدقائق الست الأخيرة، عندما أضاف الأرميني هنريك مخيتاريان الثاني بتمريرة من البلجيكي لوكاكو الذي كان يواجه فريقه السابق أيضاً (84)، ثم أضاف لوكاكو نفسه الثالث في الدقيقة الأخيرة من مسافة قريبة رافعاً رصيده إلى 5 أهداف هذا الموسم، ليتساوى في صدارة ترتيب الهدافين مع مهاجم مانشستر سيتي الأرجنتيني سيرخيو أجويرو صاحب ثلاثية في مرمى واتفورد.

وفي الوقت بدل الضائع احتسب الحكم ركلة جزاء لمصلحة مانشستر يونايتد إثر لمسة يد داخل المنطقة فانبرى لها بهدوء تام الفرنسي انطوني مارسيال ليختتم مهرجان الأهداف.