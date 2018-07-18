30 لاعباً في بعثة «النواخذة» إلى معسكر ألمانيا

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

تغادر بعثة فريق دبا الفجيرة إلى ألمانيا غداً، لإقامة المعسكر الإعدادي للموسم الجديد في مدينة نورمبيرج، وذلك بعد انتهاء مرحلة التجمع الداخلي بإشراف المدرب البرازيلي باولو كاميلي، إذ تضم البعثة 42 شخصاً من بينهم 30 لاعباً.

ويخوض «النواخذة» 4 مباريات في معسكر ألمانيا مع عدد من الفرق العربية والأوروبية حسب الترتيبات الجارية في هذا الخصوص لتحقيق الانسجام بين اللاعبين القدامى والجدد، في حين أكملت إدارة النادي جميع الترتيبات الخاصة بالمعسكر لضمان نجاح البرنامج الإعدادي المقرر لأنه يمثل أهم العوامل التي تعزز الحضور القوي للفريق في الموسم الجديد لتأكيد حالة التطور التي حققها الفريق في الموسم الماضي من خلال النتائج القوية والأداء الفني الإيجابي.

وأكد جمعة العبدولي، عضو مجلس الإدارة، مدير الفريق الأول أن إدارة النادي اضطلعت بجهود كبيرة لتوفير الظروف المناسبة والمثالية أمام الإعداد الجيد للفريق الأول في التجمع الداخلي أخيراً في النادي وتالياً المعسكر الإعدادي في ألمانيا اعتباراً من عصر يوم غدٍ الجمعة وذلك على نحو يؤدي إلى منح «النواخذة» فرصة جيدة لإظهار أفضل ما لديهم في الموسم الجديد، خصوصاً مع التوقعات بارتفاع المستوى الفني من الفرق المشاركة للمنافسة على النتائج الإيجابية، موضحاً أن المباريات الودية في المعسكر الخارجي تمثل مرحلة مهمة لتعزيز جاهزية الفريق والإحاطة بالحالة الفنية للاعبين حتى تتسنى للجهاز الفني فرصة ترتيب أوراق الفريق بما يحقق تطلعات الجماهير التي تنتظر من اللاعبين الأداء الإيجابي على غرار الموسم الماضي.

وأضاف: «سعينا في المرحلة الماضية لترتيب الأمور الخاصة بالمعسكر على صعيد الملاعب الخاصة بالتدريبات والمرحلة الماضية من التجمع الداخلي كانت جيدة بوجود اللاعبين الذين يمثلون طموحات الفريق في الموسم الجديد، والمدرب البرازيلي كاميلي وصل من البرازيل قبل يومين تمهيداً للمرحلة المقبلة، ونتمنى أن يحالفنا التوفيق لتحقيق أفضل النتائج مع كل الاحترام لطموحات الفرق الأخرى في الدوري والساعية للهدف ذاته في جميع الاستحقاقات المقررة».

ونفى العبدولي وجود خطة للتعاقد مع لاعبين مواطنين في المرحلة المقبلة، وقال في الوقت نفسه إن النادي لديه الثقة الكاملة في القائمة الموجودة حسب الرؤية الفنية للمدرب كاميلي من خلال توافر العناصر الجيدة من اللاعبين المواطنين والأجانب للدفاع عن شعار النادي وتطلعاته في الموسم الجديد.