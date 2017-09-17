بيرنلي يفسد «فرحة الألفية»

دبي (الاتحاد)

«أنا لست سعيداً، أنا غاضب للغاية»، بهذه الكلمات لخص الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، موقفه من التعادل المخيب لفريقه مع بيرنلي بهدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، ليفسد على «الريدز» فرحة دخول نادي الألف نقطة على ملعبه في عصر «البرييمرليج».

وبات ليفربول واحداً من 4 فرق فقط في تاريخ البريميرليج، ينجح بالوصول إلى هذه القائمة المقتصرة على كبار الكرة الإنجليزية، ممن جمعوا 1000 نقطة أو أكثر على ملعبهم، خلف مانشستر يونايتد الذي يمتلك 1136 نقطة، ثم أرسنال 1044 نقطة وتشيلسي برصيد 1026 نقطة، لكن التعادل مع بيرنلي جعل هذه الإحصائية دون فائدة مؤقتاً.

ويقدم ليفربول مع كلوب واحداً من أجمل العروض الكروية على الصعيد الهجومي، حيث ترجم لاعبوه فلسفة مدربهم العاشق لكرة القدم ذات الموسيقى الصاخبة على حد تعبيره، وهو ما أظهرته الإحصائيات في المباراة، حينما سدد لاعبو ليفربول 35 مرة على مرمى منافسهم، ليكتفوا بهدف وحيد سجله المتألق المصري محمد صلاح، فيما نجح بيرنلي من تسجيل هدف من 5 تسديدات فقط، وهو ما يعكس ضعف خط الدفاع لدى الفريق الذي باتت الكرة الهجومية للفريق تدفع ثمن خطاياه كثيراً منذ الموسم الماضي، وفي الموسم الحالي تحديداً.

وظهر اهتزاز خط الدفاع في المباراة الافتتاحية، حينما اهتزت شباك «الريدز» 3 مرات، ليتعادل مع واتفورد ويهدر 3 نقاط كانت بالمتناول، ثم استقبل الفريق 5 أهداف جاءت ثقيلة رغم النقص العددي وقتها، ثم أهدر الفريق الفوز أمام إشبيلية الإسباني في مسابقة دوري الأبطال، بعدما استقبلت شباكه هدفين رغم أن «الريدز» سددوا 24 مرة على مرمى منافسهم مقابل 7 تسديدات فقط للفريق الأندلسي، وعاد مرة أخرى لتلقى هدفاً كلفه الابتعاد بفارق 5 نقاط عن صاحب الصدارة، ليضع الشكوك مرة أخرى حول قدرة الفريق على استعادة لقبه الغائب منذ عقود.

وحاول ليفربول خلال الصيف الماضي كثيراً للتعاقد مع الهولندي فيرجيل فان ديك لتعزيز مركز قلب الدفاع، لكن ساوثهامبتون رفض مراراً التفريط بخدماته، وهدد بتقديم شكوى رسمية على ليفربول بسبب تواصله مع اللاعب الذي يمتلك عقداً ممتداً مع الفريق، ورغم ذلك لم يفكر «الريدز» بأي بديل آخر، وانتظروا حتى اليوم الأخير من سوق الانتقالات الصيفية بأمل استسلام ساوثهامبتون، لتذهب طموحاتهم أدراج الرياح، ويبقى كلوب وحيداً مطالباً بإيجاد حلال للمعضلة الحالية التي تكلفه نزف النقاط تباعاً.