وليد فاروق (دبي)

تقدم الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، بخالص الشكر والتقدير وعميق الامتنان للنصراوي الأول سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس نادي النصر، لدعمه المستمر والسخي للنادي ونهجه الثابت في إرساء أسس النجاح والإبداع لدعم المسيرة الرياضية بجميع الألعاب بالنادي. وأكد أن سموه يطالب دوماً ببذل المزيد من الجهود على كافة الصعد، الإدارية والفنية، لتظل راية «العميد» دائماً في المقدمة، وهو ما كان له بالغ الأثر في دفع مسيرة النادي إلى الأمام، حيث وجه سموه في أكثر من مناسبة بضرورة أن يظل «العميد» رائداً في الفكر الاستثماري، وقائداً لقاطرة النمو والتطور على مستوى الأندية الرياضية.

وأشار الشيخ راشد إلى عمل مجلس إدارة النادي منذ اللحظة الأولى لتكليفه على تحويل أفكار ورؤى سمو الشيخ حمدان بن راشد إلى برامج عمل على أرض الواقع، وذلك لتحقيق طموحات وتطلعات الجماهير، بالإضافة إلى مواكبة التطور الحضاري الذي تشهده الإمارة على كل المستويات، حتى صارت يُشار لها بالبنان كواحدة من أهم وأكثر المدن تطوراً في العالم.

أكد الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، في تصريحات صحفية، أن الأعمال التطويرية والإنشاءات الجارية في مقر النادي ومنشآته، من شأنها أن تجعل البنية التحتية للنادي هي الأقوى بين مثيلاتها، والأحدث لمواكبة التحديات الرياضية القادمة والأنسب لاستضافة القمم الكروية، سواء على الصعيد المحلي أو الإقليمي أو القاري.

وأشار سموه إلى أن هذه الأعمال التطويرية ستعيد رسم ملامح خريطة الرياضة في إمارة دبي، نظراً لامتلاك النصر ملعباً فاخراً يليق بعراقته التاريخية ومنشآت حديثة تقع على بضعة أمتار قليلة من مفترق أهم الطرق الحيوية في الإمارة، إضافة إلى أن نادي النصر بموقعه الفريد يشكل جزءاً من مسار (مترو دبي)، الذي يربط النادي من خلال محطة عود ميثاء الفاخرة بأهم المراكز السياحية في المدينة، كما أن جميع الجسور العابرة والعائمة والتي تشكل حلقة الوصل بين شطري الإمارة (بر دبي وديرة) تمر من خلال منطقة عود ميثاء التي يقع فيها النادي. وأكد سموه أن المستقبل للنصر رياضةً واستثماراً، وأن توسعة وتطوير استاد آل مكتوم واستاد حميد الطاير المحاطين بأفخر المشاريع الاستثمارية، ستشكل الانطلاقة الجديدة للعميد والرافد لجريان «النهر الأزرق» في وديان الرياضة المحلية.

وأضاف سموه أن النادي مر بعدة تحولات استراتيجية منذ تأسيسه، وهذه النقلة المباركة هي الرابعة في تاريخه الممتد عبر أكثر من ثلاثة وسبعين عاماً كان ولا يزال خلالها يُمثل الرقم الصعب وحجر الزاوية في الرياضة بدولة الإمارات، حيث سيُشكل التطور الجديد للمقر الرئيس للنادي نقلة تاريخية ليست على مستوى أندية دولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، ولكن على صعيد الأندية العربية والإقليمية بشكل عام.

يذكر أن نادي النصر حرص الفترة الأخيرة على إبرام عدد من المشروعات الاستثمارية التي تسهم في رفع موارد النادي، وإيجاد مصادر دخل جديدة من أجل تحقيق الاكتفاء المؤسسي، ومن بين هذه المشروعات تشييد وإدارة مركز تسوق متكامل في منطقة الخوانيج بدبي، باستثمارات تبلغ 300 مليون درهم، علاوة على إنشاء بنايتين سكنيتين جديدتين تُطلان على شارع نادي النصر المُتفرع من شارع الشيخ راشد، والذي يُعد أحد أهم الشوارع الاستراتيجية في المدينة التي تربط مركز الأعمال في الإمارة بميناء راشد ومطار دبي الدولي، كما يتضمن المشروع العقاري إضافة إلى ذلك إقامة 40 متجراً على امتداد الشارع المحاذي لسور النادي في الواجهة الخلفية لاستاد حميد الطاير.