10 آلاف رياضي في ألعاب «أبوظبي 2019»

أمين الدوبلي (أبوظبي)

أقامت اللجنة المحلية المنظمة للأولمبياد العالمي الخاص ندوة تثقيفية مساء أمس الأول، في مجلس البطين بأبوظبي، للكشف عن آخر المستجدات التنظيمية للحدث العالمي الكبير، الذي ينطلق في مارس المقبل بالعاصمة أبوظبي، بمشاركة أكثر من 170 دولة حول العالم، وبما يتجاوز 10 آلاف رياضي بين لاعب ومدرب إداري، في 24 رياضة معتمدة من قبل الاتحاد الدولي للأولمبياد العالمي الخاص، واللجنة الأولمبية الدولية.

استقبل أعضاء اللجنة محمد ثاني الرميثي رئيس غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. وتحدث في الندوة كل من سعيد النيادي عضو مجلس إدارة الأولمبياد الإماراتي الخاص، وطلال الهاشمي مدير إدارة الشؤون الفنية بمجلس أبوظبي الرياضي عضو مجلس إدارة الأولمبياد الإماراتي الخاص رئيس اللجنة الفنية، ود. محمد فوزي مدير مركز التدخل المبكر التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، وخلفان المزروعي مسؤول البرنامج التطوعي، وعدد من لاعبي ولاعبات المنتخب الإماراتي، الذي سيشارك في منافسات الدورة وهم بطي الشيزاوي لاعب كرة السلة، عضو مجلس إدارة الأولمبياد الخاص، وحمدة الحوسني بطلة الإمارات والعالم في ألعاب القوى، وشقيقتها مريم الحوسني لاعبة البولينج.

وفي بداية الندوة، توجه سعيد النيادي نيابة عن أعضاء مجلس إدارة الأولمبياد الخاص في الإمارات، بالشكر والتقدير لجميع الحضور، مشيراً إلى أنه بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، تم في العام الماضي إعادة هيكلة الأولمبياد الخاص الإماراتي ليتحول إلى منظمة مستقلة، وتم تشكيل مجلس إدارة له يعمل على توفير إرث مستدام ينعم به رياضيو الأولمبياد الخاص الإماراتي وعائلاتهم في جميع أنحاء الدولة.

وقال: منحت عملية إعادة الهيكلة منظمة الأولمبياد الخاص المزيد من القوة والاستقلالية في تطوير برامجها وتوسيع شبكتها، عن طريق توفير العديد من البرامج، ومن ضمنها برنامج الرياضيين الأصحاء، والذي شهد انطلاقته في الإمارات خلال العام الماضي، بالإضافة إلى برامج المراسل الدولي، والرياضيين الصغار، جنباً إلى جنب مع برنامج دعم العائلات.