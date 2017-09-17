فالفيردي يجتاز اختبار الأعصاب

مراد المصري (دبي)

أعلن إرنستو فالفيردي عن نفسه كمدرب قادر على قلب المعطيات في برشلونة هذا الموسم، حينما كسب اختبار ضغط الأعصاب وقاد فريقه للخروج فائزاً من موقعة خيتافي بنتيجة 2-1، والانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة.

ربما لا يبدو الانتصار غريباً على برشلونة أمام فريق متواضع اعتاد أن يقضي أمامه «نزهة»، لكنه يعني الكثير لفالفيردي تحديداً الذي أكد قدراته، مقارنة بلويس أنريكي الذي رحل عن الفريق نهاية الموسم، وكان دائماً يواجه الصعوبات حينما يتأخر برشلونة في النتيجة ولا يمتلك الحلول اللازمة في حال توقف الأرجنتيني ليونيل ميسي عن نثر سحره، فيما استخدام فالفيردي خبرته في هذه المواجهة عبر حسن التصرف، حينما خرج الفرنسي عثمان ديمبلي مصاباً في الشوط الأول، ثم القيام بالتبديلات الصحيحة بعدما تمكن البدلان دينيس سواريز وباولينهو من تسجيل هدف التعادل ثم هدف الفوز على التوالي.

وتشير الإحصائيات أن برشلونة في المواسم الثلاث الماضية تأخر في نتيجة الشوط الأول 8 مرات، ليخسر 7 مرات بعد ذلك، محققاً فوزاً وحيدا، وهو ما يحسب لفالفيردي الذي لعب عكس كل هذه الأرقام، ونجح بحصد الانتصار رغم التأخر في نتيجة الشوط الأول، وقدم درساً للاعبين في كيفية التعامل مع هذه المواقف.

ومنذ السقوط أمام الغريم التقليدي ريال مدريد في كأس السوبر الإسباني، عاد الفريق أكثر قوة تحت قيادة فالفيردي، ونجح بتحقيق العلامة الكاملة في مسابقتي الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا، محققاً الفوز في 5 مباريات، سجل خلالها 14 هدفاً واستقبل هدفاً وحيداً فقط.