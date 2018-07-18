السناني يكمل عقد صفقات الظفرة

علي الزعابي (أبوظبي)

تعاقد نادي الظفرة مع حارس المرمى خالد السناني بصفقة انتقال حر، قادماً من نادي الجزيرة لثلاثة مواسم، في سعيه لتدعيم صفوف فريقه قبل انطلاق الموسم الجديد، ليكمل النادي تعاقداته بثامن الصفقات، بعد التعاقد مع الرباعي الأجنبي، نيكولاس ميليسي من الهلال السعودي، وهيلدر جيديز مور من ريو آر في البرتغالي، وأمين العطوشي من الوداد المغربي، و دييجو رودريجوس من ريماس الفرنسي، بالإضافة إلى الثلاثي سهيل المنصوري وخالد باوزير من الوحدة وبدر العطاس من الجزيرة.

وأكد صالح بن جذلان المزروعي، رئيس مجلس إدارة النادي، أن التعاقد مع السناني جاء وفق توصية المدير الفني فوك رازوفيتش لحاجته إلى حارس مرمى بجانب الموجودين بالفريق، مشيراً إلى أن التعاقد الجديد مع السناني ليس بغريب.

وقال: نتوجه بالشكر إلى نادي الجزيرة على موافقته لانتقال الحارس خالد السناني على الرغم من دخول عدة أندية للفوز بجهوده، وأتمنى له التوفيق في مشواره القادم معنا، خصوصاً.