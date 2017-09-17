محمد حامد (دبي)

«مرحباً بكم في عالم بيب تيم»، بهذا العنوان تفاعلت الصحافة الإنجليزية مع تفوق مان سيتي الكاسح خارج معقله على واتفورد بسداسية دون مقابل، ويشير مسمى «بيب تيم» إلى الكيان الكروي الذي يؤدي ببصمة وفكر المدرب الإسباني بيب جوارديولا، الذي عثر أخيراً على نفسه، وقبل ذلك وضع «البلو مون» على طريق المنافسة الحقيقية على الألقاب كافة، سواء محلياً أو قارياً، واللافت في الأمر أنه يفعل ذلك بأداء جذاب، حيث يؤكد دائماً على ذلك بقوله: بالنسبة لي ليس مهماً في بعض الأحيان أن تحقق الفوز، بل الأهم هو كيف حققت هذا الفوز.

وعلقت صحيفة «دايلي ميل» على «سيتي الجديد» قائلة إنه يعرف الآن كيف يفوز بأناقة دون أن يتصبب اللاعبون عرقاً، في إشارة إلى قدرة الفريق على تحقيق الفوز بفارق كبير في المستوى عن المنافسين، وتابعت الصحيفة: سيتي مع بيب جوارديولا يطبق النظرية الإسبانية التي تقول إن الأندية الأنيقة هي التي تحقق الفوز دون أن يتبعثر شعر نجومها، وهذا ما حدث مع سيتي الذي خرج نجومه من ملعب واتفورد بعد الفوز بسداسية دون أن تظهر عليهم علامات التعرق أو التعب.

فاز مان سيتي بآخر 3 مباريات بنتيجة إجمالية 15-0، وهو مؤشر يؤكد مقدرة المدرب الملقب بالفيلسوف، على تكرار تجربته التاريخية مع البارسا، صحيح أن سيتي يسير في طريق الكرة الجميلة والأداء الهجومي الفعال بشخصيته الكروية المستقلة، إلا أنه في نهاية المطاف يطبق فلسفة تدريبية يتمسك بها المدرب الإسباني.

وما يلفت الأنظار في انتصارات سيتي المدوية في الفترات الأخيرة سواء محلياً أو قارياً، هو صلابة الدفاع، فقد سجل 15 هدفاً دون أن يدخل مرماه أي هدف، وبدأ هذه السلسلة من الانتصارات الساحقة بالفوز على ليفربول بخماسية دون مقابل، ثم عصف بفريق فينورد الهولندي برباعية بيضاء في مستهل مشواره بدوري الأبطال، وعاد لأجواء البريميرليج ليطيح بفريق واتفورد على أرض الأخير، مما يؤكد أن شخصية سيتي أصبحت أكثر قوة، فقد فعلها واكتسح منافسه خارج معقله في مباراتين من آخر 3 مباريات.

من جانبه تغزل جوارديولا في أداء وأهداف النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو صاحب الهاتريك في شباك واتفوردا والذي سجل للبلو مون 175 هدفاً منذ التحاقه بصفوفه عام 2011، وهو ما يعني أنه على بعد 3 أهداف من عرش الهداف التاريخي لمان سيتي، حيث يتربع إيريك بروك على قمة الهدافين التاريخيين للنادي برصيد 177 هدفاً، أحرزها بين عامي 1928 و1940.

وتحدث جوارديولا عن أسطورة أجويرو قائلاً: أتمنى أن يحقق أجويرو هذا الرقم القياسي ويصبح هدافاً تاريخياً لمان سيتي في أقرب فرصة، نريد أن نحتفل بهذا الإنجاز، لقد أصبح أجويرو أسطورة لمان سيتي، وجزءاً مهماً من تاريخ هذا النادي، الأرقام هي التي تقول ذلك، إنه هداف مذهل.

وجاءت تصريحات جوارديولا لتحسم الجدل الذي أثارته تقارير إنجليزية في نهاية فترة الانتقالات الصيفية حينما أشارت إلى أن جوارديولا يريد التعاقد مع أليكسيس سانشيز على حساب أجويرو، الذي لا يجيد تنفيذ رؤية المدرب الإسباني على حد وصف هذه التقارير، إلا أن ما حدث خلال الأسابيع الماضية يؤكد على أرض الواقع أن أجويرو هو الأسطورة الحية للبلو مون، وهو الهداف الحاسم في خطط وفكر جوارديولا.