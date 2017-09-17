إدارة المنتخبات ترد: نعمل وفق خطط علمية ولدينـا «رديف» لكل مرحلة

الإخفاق.. «الحصاد المر» لمنتخبات المراحل السنية (2)

معتز الشامي - معتصم عبد الله (دبي)

500 يوم أو تزيد مضت على عمر مجلس إدارة اتحاد الكرة الحالي، برئاسة مروان بن غليطة، والذي دشن دورته الحالية 2016- 2020 مطلع مايو من العام الماضي 2016، في ظل نجاحات متباينة للمنتخبات الوطنية في الدورة الانتخابية السابقة 2012- 2016، لاسيما على صعيد المنتخب الأول الحائز على لقب كأس خليجي 21 والمركز الثالث في كأس آسيا 2015.

ويجد المتابع لرصيد إنجازات منتخبات المراحل السنية، في عهد مجلس إدارة الاتحاد السابق، باستثناء نيل المنتخب الأولمبي «جيل الذهب» فضية الألعاب الآسيوية (جوانزو 2010)، وكأس الخليج للمنتخبات الأولمبية في العام ذاته، بجانب تأهله لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية 2012، أن بقية إنجازات منتخبات المراحل اقتصرت ومنذ العام 2010 على تتويج وحيد بلقب البطولة الخليجية لمنتخبات الناشئين في 2013.

استجابت إدارة المنتخبات الوطنية باتحاد الكرة، لتحقيق المراحل السنية، الذي طرحته «الاتحاد»، وأبدت اللجنة تجاوبها للرد على استفسارات الشارع الرياضي، على لسان راشد عامر المدرب الوطني، ومسؤول مراكز التدريب بالاتحاد، إضافة لعبيد مبارك الخبير الفني للجنة، الذي أكد بدوره أن العمل مستمر على قدم وساق، لتطوير المنتخبات، كاشفاً عن وجودة 125 موهبة إماراتية يتم تكوينها في 5 مراكز للتدريب تعمل منذ عهد المجلس السابق، للبحث عن المواهب وثقلها وإعدادها للالتحاق بمنتخبات المراحل السنية.