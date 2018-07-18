ابن غليطة يزور منتخبي الناشئين والشباب

دبي (الاتحاد)

زار المهندس مروان بن غليطة، رئيس اتحاد الكرة، معسكري منتخبي الشباب تحت 19 سنة، والناشئين تحت 17 سنة، في مقر الاتحاد بدبي، والتقى أعضاء الجهازين الفني والإداري، ولاعبي المنتخبين.

وطالب ابن غليطة اللاعبين بأهمية التركيز على الاستحقاقات القادمة ،والاستماع وتنفيذ توجيهات وتعليمات الجهازين الفني والإداري، وأداء التدريبات خلال المعسكر الحالي والمعسكرات القادمة بكل همة وحماس، لأن المجهود الذي يبذل حالياً خلال فترة التدريبات والإعداد هو العنصر المهم في كسب التحديات القادمة. ودعا اللاعبين إلى ضرورة استحضار أهمية الشعار الذي يحملونه على صدورهم، وبأنهم يمثلون الإمارات، وأن ذلك يترتب عليه الكثير من الواجبات، لأن أبناء الإمارات متميزون في كل الميادين التي يمثلونها، وعليهم أن يرفعوا شعار المركز الأول، وأن يضعوا نصب أعينهم أن العمل الجماعي وروح الفريق الواحد هي السبيل الوحيد لتحقيق الإنجازات، واعتلاء منصات التتويج.

وأضاف: مجلس إدارة الاتحاد ولجنة المنتخبات والشؤون الفنية يسخرون كل جهدهم وطاقاتهم وإمكانياتهم لخدمة المنتخبات، وتوفير كل ما يلزم لتحقيق النجاح والتميز. واستمع رئيس الاتحاد إلى عرض من قبل مديري المنتخبين والمدربين إلى البرنامج الإعدادي والتحضيري، خاصة بما يتعلق باستحقاق منتخب الشباب تحت 19 سنة، أكتوبر المقبل، حيث نهائيات كأس آسيا.