شباب الأهلي ينتقد إغراءات النصر للاعبيه بالأموال والمزايا العينية

دبي (الاتحاد)

رد نادي شباب الأهلي- دبي بخطاب شديد اللهجة على طلب نادي النصر، حول استضافة مباريات الفريقين الأول والرديف للموسم المقبل، في ظل انشغال الملعب بأعمال الصيانة والتجديد ليكون جاهزاً لاستضافة كأس آسيا 2019، ولم يخل الرد من انتقاد لاذع، لما وصفته إدارة شباب الأهلي- دبي، بالتدخل في إرادة وأنظمة الأندية الأخرى.

وجاء رد شباب الأهلي- دبي عبر الخطاب الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، يحمل لوماً وانتقاداً لأسلوب النصر في التفاوض المباشر مع لاعبي الفريق الأول والرديف والمراحل السنية.

وجاء في الخطاب: تهديكم شركة شباب الأهلي- دبي، أطيب التحيات، وتتمنى لكم دوام التوفيق والنجاح، وبالإشارة لكتابكم بخصوص طلب ستاد مكتوم بن راشد، فإنه يؤسفنا إحاطتكم علماً بأن العلاقة بين الأندية تأسست على الاحترام وتبادل وجهات النظر، في إطار من الحرص على عدم التدخل في إرادة وأنظمة الأندية لبعضها، وإن ما لمسناه من تعرض واضح وصريح من بعض ممثلي ناديكم، لمصالح نادي شباب الأهلي- دبي، وخصوصاً الدخول في مفاوضات تعاقدية مباشرة، مع العديد من لاعبي النادي من الفريق الأول إلى المراحل السنية، وإغرائهم بالوعود والمزايا المادية والعينية، والتي لا تستند إلى أي أسس سليمة، الأمر الذي أسفر عن زيادة القيمة التعاقدية للاعبين، وساهم في ارتفاع المصروفات المالية على النادي، ما يشكل عبئاً إضافياً على الميزانية المالية، في ظل العديد من التحديات التي تواجه الأندية في الوضع الحالي، على الرغم من الجهود الكبيرة التي يبذلها مجلس دبي الرياضي للحد من الزيادات المالية في مصروفات الأندية، لذلك وحرصاً منا على حماية الأسس التاريخية التي بنيت عليها علاقة الناديين الكبيرين، فإننا نتطلع إلى ترسيخ ثوابت واحترام الأندية باعتبارها مؤسسات دائمة وأفرادها عابرون، والجميع يسعى لحماية حقوق مؤسسته.