العامري: التحكيم رائع ولا نحتاج «تقنية الفيديو»!

وليد فاروق (دبي)

أعرب محمد علي العامري، عضو مجلس إدارة نادي الوصل المدير التنفيذي، عن جزيل شكره وتقديره لمجلس إدارة نادي العين برئاسة غانم الهاجري رئيس شركة كرة القدم، على الجهود التي بذلوها من أجل الاطمئنان على سلامة يوسف الزعابي حارس مرمى «الإمبراطور» وتوفير كل الإمكانات من أجل سلامة الحارس وإجراء العمليات الجراحية اللازمة على أيدي أطباء متخصصين.

واعتبر العامري أن أكثر ما كان لافتاً في هذا اللقاء هو «التحكيم» وإدارة المباراة على أفضل ما يكون من قبل الحكم الدولي محمد عبد الله ومساعديه، الذين قدموا نموذجاً طيباً في إدارة المباريات الكبرى استحقوا عليه رضا وارتياح الجميع.

وقال: «حقيقة التحكيم في هذه المباراة كان أكثر من رائع، نتمنى ألا نحسدهم لكن كل من تابع اللقاء أشاد بقرارات التحكيم، وهو ما يؤكد أننا مقبلون على موسم مبشر تحكيمياً».

وتابع: «يستحق التحكيم أن نشيد به عندما يقدم مثل هذه المستويات، وأعتقد أن حكمنا الدولي محمد عبدالله يستحق أن يشارك في إدارة مباريات كأس العالم بهذا المستوى المتميز الذي قدمه، وأتمنى كل التوفيق للجنة الحكام في هذا الموسم، وأعتقد أن حكامنا بخير من غير استخدام تقنية الفيديو».

وحرص العامري على توجيه كلمة شكر إلى جماهير نادي الوصل التي حرصت على الوجود بكثافة في استاد خليفة بن زايد بمدينة العين، مؤكداً أن الحضور الجماهيري دائماً هو ما يعطي لكرة القدم نكهتها ومذاقها «الحلو» ويكون خير محفز للاعبي الفريق على بذل قصارى جهدهم، وهو ما ظهر واضحاً على أداء لاعبي الوصل في هذه المباراة.

وطالب جماهير «الإمبراطور» الوفية بأن تستمر على نفس هذا النهج في دعم الفريق، وقال: «نحن في انتظار جماهيرنا في المباراة المقبلة أمام فريق الإمارات بالجولة الثانية للدوري، وهي المباراة التي نعتبرها أكثر صعوبة من مباراة العين، ونسعى لتحقيق أول فوز لنا في المسابقة».

ووصف العامري نتيجة التعادل التي عاد بها فريقه من ملعب استاد خليفة بن زايد بالعادلة، مؤكداً أن انتزاع نقطة من ملعب المنافس تعد إيجابية بكل المقاييس، خاصة أن العين يعتبر الأكثر جاهزية بعد أن خاض مباراتين أمام الهلال السعودي في ربع النهائي من بطولة الأندية الآسيوية.

وقال إن التعادل يعتبر عادلاً للفريقين من منطلق المستوى الذي قدمه اللاعبون على أرضية الملعب على مدار الشوطين، والنقطة محصلة إيجابية للوصل أمام فريق كبير مثل العين.