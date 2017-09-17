دوجلاس.. العودة إلى قلوب «العيناوية» في «الكلاسيكو»

صلاح سليمان (العين)

رغم أن كل جماهير العين كانت تطالب برحيل البرازيلي داينفريس دوجلاس عن صفوف «الزعيم» في الموسم الماضي، بعد أن ظهر بمستوى أقل من الطموح، وبعد أن كان اللاعب قريباً جداً من الرحيل، جاءت مباراة «الكلاسيكو» مساء أمس الأول لتعيد اللاعب البرازيلي إلى قلوب «العيناوية» من جديد، حيث خالف اللاعب كل التوقعات بعد أن قدم مستوى فنياً رائعاً ومتميزاً في اللقاء الذي احتضنه استاد خليفة بن زايد في ختام لقاءات الجولة الأولى.

كان دوجلاس «بطل» مباراة فريقه أمام الوصل، ولعب في الدفاع والوسط والهجوم، وعمل كل ما يمكن عمله، وكل ما يمكن أن يسعد المدرب والجماهير، ويساعد الفريق، وكان له دوره البارز في ظهور العين بمستوى مميز، رغم تحقيق التعادل وضياع نقطتين.

وكانت جماهير العين قد عبرت عن غضبها وعدم رضاها التام عندما أصر الكرواتي زوران ماميتش مدرب «الزعيم» على إعادة تسجيل المهاجم دوجلاس وضمه إلى سجلات الفريق بديلاً للكولومبي دانيلو أسبريلا قبل مباراة ذهاب ربع النهائي الآسيوي أمام الهلال السعودي. ولم تتقبل الجماهير هذا القرار المفاجئ وعبرت عن غضبها على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة من تويتر وأنستجرام وفيس بوك وغيرها إلا أن المدرب زوران تمسك بقراره.

وبدأ غضب جماهير «الأمة العيناوية» على اللاعب دوجلاس إثر ضياعه لركلة جزاء أمام فريق تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي في نهائي النسخة الماضية من البطولة القارية على ملعب استاد هزاع بن زايد ما جعل مدرب العين السابق زلاتكو داليتش يستغني عنه في التسجيلات الشتوية.