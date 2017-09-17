الشامسي نحو القمة بثقة ريجيكامب

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

حافظ الحارس الشاب محمد حسن الشامسي (20 سنة) على تميزه وثبات المستوى في ظهوره الثالث مع الوحدة خلال مباراة تنافسية، وقدم مردوداً جيداً أمس الأول في مباراة فريقه مع دبا الفجيرة، ليؤكد أنه في طريقه لتثبيت أقدامه كحارس مهم لـ «العنابي»، بجانب الحارس راشد علي الذي انتقل لصفوف الفريق الشتاء الماضي في صفقة أحدثت دوياً كبيراً.

ويعتبر الشامسي أصغر حارس في دوري الخليج العربي، ليواصل بذلك تفوقه علي أقرانه، الذي بدأه في 2013، حيث كان من بين أصغر 3 لاعبين (مواليد 1997) مع منتخب الناشئين في مونديال 2013، ولعبت هذه الأفضلية في أن يكون الحارس الأساسي حينها، وكان ظهوره الأول أمام منتخب أمام منتخب هندوراس.

وبرز الشامسي للمرة الأولى مع فريق الوحدة في البطولة العربية للأندية عندما سنحت له المشاركة كأساسي في المباراة التي جمعت الوحدة مع الأهلي المصري، ورغم خسارة العنابي تلك المباراة بهدفين نظيفين، إلا أن الجميع في الفريق خرج سعيداً بالمستوي الكبير الذي قدمه الحارس الشاب في تلك المباراة وجعلته حديث مجالس البطولة التي مثلت الحلقة الأولي من إعداد الوحدة للموسم الجديد.

وجاءت المحطة الثانية مباراة «العنابي» مع شباب الأهلي دبي الجمعة قبل الماضي في الجولة الأولى من كأس الخليج العربي، حيث حافظ فيه علي المستوى المميز رغم استقباله هدفاً في المواجهة التي انتهت بالتعادل.

وأمس الأول جاءت مشاركة الشامسي في استحقاق جديد يستهله الوحدة وكان حارساً أميناً، وتصدى بنجاح لأكثر من فرصة خطيرة لطرف المباراة الثاني (النواخذة) ليحافظ علي نظافة شباكه، ويبرهن أنه يسير في الطريق الصحيح.

واللافت في ظهور هذا الحارس في فريق الوحدة أنه لكي يصعد للفريق الأول، تخلى النادي عن 3 حراس يعتبرون من حراس الصف الأول في دورينا، حيث انتقل الشقيقان عادل الحوسني وعلي الحوسني إلى فريقي الشارقة وعجمان على التوالي في صفقة انتقال نهائية، بينما تم تجديد إعارة فهد الظنحاني إلى دبا الفجيرة للموسم الثاني على التوالي.

وأشاد الروماني ريجيكامب مدرب الوحدة بالحارس الشاب عقب الفوز الكاسح للعنابي أمس الأول قائلاً: ذكرت بعد المباراة الماضية أمام شباب الأهلي دبي أنه قدم أداء جيداً وإذا أخذ الأمور بجدية سيكون من أفضل الحراس، لديه القدرات الجيدة لمساعدة الفريق في بناء الهجمات في الخلف، وأتمنى أن يتابع جديته في المباريات وهو حارس صغير ولا يزال بحاجة للخبرة. وقال الشامسي: ما زلت في بداية المشوار، وأحتاج إلى الكثير من الخبرات التي تمكن مشاركتي باستمرار تراكمها، وأنا أشكر مدرب حراس العنابي الذي قدم لي الكثير، كما أتقدم بالشكر لزميلي راشد علي وهو من الحراس أصحاب الخبرة والقدرات الكبيرة علي النصح الذي يقدمه لي باستمرار وعلى توجيهاته المستمرة وظهوري بشكل جيد أمام دبا الفجيرة بسبب هذه النصائح، كما أدين بشكر خاص لقائد الفريق إسماعيل مطر، الذي ينصح الجميع، ويوجه باستمرار داخل وخارج الملعب، وأنا سعيد بظهوري الأول في الدوري، وأدرك تماماً أن البقاء في التشكيلة يحتاج لمثابرة كبيرة.