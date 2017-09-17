ديوب.. «ماكينة» لا تعرف التوقف

منير رحومة (دبي)

لا تختلف ألوان قمصان الفرق أو أسماء الأندية عند السنغالي ماكيتي ديوب، فطريق الشباك لا تحجبه التغيرات ولا الانتقالات، حيث يمارس هوايته في جلد الحراس، وتسجيل الأهداف، سواء عندما بدأ مشواره مع الظفرة، أم عندما انتقل إلى الأهلي في منتصف الموسم الماضي، وحالياً عندما انضم إلى الكيان الرياضي الجديد «شباب الأهلي - دبي» وبدأ مسيرة جديدة مع لاعبين مختلفين، وظروف مختلفة عن السابق.

وبعد تسجيله هدف التعادل لفريق «شباب الأهلي - دبي» أمام الوحدة في كأس الخليج العربي، وكان المنقذ لزملائه من رهبة الظهور الأول بعد الدمج، أضاف ماكيتي ديوب هدفين في شباك حتا أمس الأول، خلال الجولة الأولى لدوري الخليج العربي، مؤكداً أنه «ماكينة أهداف»، ومنصة لإطلاق الكرات الحاسمة باتجاه الشباك.

وكانت أهداف ديوب بمثابة طوق النجاة لفريقه، حيث عول على مهارته ولمساته الفنية في تسجيل هدف التعادل خلال الشوط الأول، بعد أن عجز الفريق عن ترجمة الفرص الهجومية، مانحاً الثقة لزملائه لدخول الشوط الثاني بروح عالية وإصرار كبير على الفوز، ليضيف هدفاً آخر ثبت به الفوز، وأحبط عزائم المنافس ليمهد الطريق أمام «شباب الأهلي - دبي» لانتزاع أول ثلاث نقاط ثمينة في بداية مشوار جديد، وعهد مختلف بعد الدمج.

وبأهدافه الثلاثة في بداية الموسم، يبعث ماكيتي ديوب برسالة شديدة اللهجة إلى بقية المهاجمين والهدافين في دورينا، بأن سباق الهداف سيكون حماسياً وقوياً في دوري الخليج العربي، فبعد أن سجل الموسم الماضي 29 هدفاً في جميع المسابقات، واحتل المركز الثالث في ترتيب الهدافين بـ 21 هدفاً، خلف علي مبخوت وفابيو ليما، وقد سجل حتى الآن 149 هدفاً في ملاعب الإمارات خلال 7 مواسم، منها 88 هدفاً في الدوري، وبدأ سباق الموسم الجديد بقوة كبيرة وعينه على زعامة الهدافين، حيث يحتل بعد الجولة الافتتاحية لدوري الخليج العربي المركز الثالث بفارق هدف واحد عن تيجالي وألميدا الذين أحرز كل منهما «هاتريك».