اتحاد الكرة يدعو لاجتماع «طارئ» لمناقشة كل الملفات «الشائكة»

معتز الشامي (دبي)

يعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة، اجتماعاً طارئاً مساء اليوم، تم الدعوة إليه بـ«شكل مفاجئ»، لمناقشة العديد من الملفات الشائكة، التي ظهرت على السطح خلال الفترة الأخيرة، أبرزها تحديد الآلية المنتظر اتباعها لاختيار بديل للأرجنتيني باوزا، مدرب منتخبنا الوطني، والذي انتقل لتدريب المنتخب السعودي الشقيق وتجهيزه لكأس العالم بموسكو 2018.

وكان الاتحاد قد عقد اجتماعين للمجلس الأسبوع الماضي، الأول تعلق بالاجتماع الشهري للمجلس والثاني كان اجتماعاً طارئاً لتحديد لمناقشة أسباب الإخفاق في مشوار المونديال، بينما دعا لاجتماع اليوم بشكل سريع وطارئ، لمناقشة المستجدات بعد رحيل باوزا، وغموض موقف مشاركة أبيض الناشئين في تصفيات آسيا.

فيما يتوقع أن يتم طرح الأسماء المتداولة خلال الأيام الأخيرة وبلغت 6 أسماء، سواء عبر القائمة التي كانت لجنة المنتخبات قد أعدتها وتضمنت بعض الأسماء منها جاريكا وراويدا وكلينسمان، بالإضافة إلى زاكيروني مدرب اليابان الأسبق، فضلاً عن الأسماء المحلية التي طرحت مؤخراً، وعلى رأسها الروماني كوزمين مدرب شباب الأهلي دبي، وأجيري مدرب منتخب اليابان والوحدة السابق، وينتظر أن يقوم الاتحاد بتقليص العدد لأفضل 3 سير ذاتية مطروحة أمامه ومعرفة الأنسب لقيادة المنتخب الوطني، والتحضير لنهائيات كأس آسيا 2019 في الإمارات.

كما ينتظر أن يحدد المجلس مساء اليوم، الموقف الأخير للاستقالة التي تقدم بها الدكتور خليفة الغفلي عضو مجلس الإدارة، الذي اشترط إعادة تشكيل لجنة الحكام وإبعاد أحد أعضائها، حتى يعود عن قراره، وهو ما رفضه المجلس، وينتظر أن يتجه المجلس للموافقة على الاستقالة التي تقدم بها الغفلي ما لم يتراجع عنها دون أي قيد أو شرط، خلال الساعات القليلة المقبلة، لاسيما في ظل تمسك المجلس ورئيس لجنة الحكام الجديد، بالتشكيل المعلن عنه كما هو دون أي تغيير.