محمد سهيل حمدون يصرخ: اتركوا كرة القدم لرجالها

أسامة أحمد (دبي)

«اتركوا كرة القدم لرجالها، واعطوا الخبز لخبازه ولو يأكل نصفه».. بهذه الكلمات تفاعل الدكتور محمد سهيل حمدون لاعب الأهلي ومنتخبنا السابق مع الإخفاقات المتكررة لكرتنا وضياع الحلم في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم «روسيا 2018».

وقال: وضع كرة الإمارات للأسف يسير من سيئ إلى أسوأ، والخلل واضح وضوح الشمس، حيث يتمثل في غياب الخبرات التي باتت «مركونة»، وعدم الإبقاء على القدامى كأنهم هم سبب المهزلة التي تعيشها كرتنا، فلماذا نتطور في جميع المجالات إلا الرياضة؟.

وأضاف: الخلل الثاني، يتمثل في غياب روح الفريق الواحد في اتحاد الكرة، وعدم الابتعاد عن الرأي الواحد، مما كان له المرود السلبي على مسيرتنا الكروية.

وحمل الدكتور حمدون مسؤولية ضياع الحلم و«الإخفاق المر» لمنتخبنا في التصفيات الآسيوية إلى اتحاد الكرة الحالي؛ لأنه هو المسؤول، سواء تطورت أو تدهورت في ظل المنظومة، مبيناً أنه في حال العمل الصحيح، فإن كرة القدم ستقطف ثمار ذلك.