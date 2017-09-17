برلين (د ب أ)

طرحت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة «إل.جي» هاتفا ذكيا جديدا باسم «في 30» مصمما خصيصا لإتاحة أفضل أداء ممكن لإنتاج وعرض ملفات الفيديو. يعمل الجهاز الجديد بنظام التشغيل «أندرويد» وتم الكشف عنه لأول مرة في معرض برلين الدولي للإلكترونيات (آي.إف.أيه)، وهو مزود بنظام تصوير مزدوج فائق الوضوح. وتبلغ أقصى فتحة للعدسات ذات الزاوية المنفرجة بقوة 13 ميجابيكسل والزاوية عادية بقوة 16 ميجابيكسل إف 6/&rlmر.1، كما يحتوي الهاتف الجديد على عدد من مرشحات الألوان وأجواء التصوير للمساعدة في تصوير الفيديو. كما أن عدسات الكاميرات مصنوعة من الزجاج وليس البلاستيك والذي يضمن جودة أعلى للتصوير.

كما يحتوي الجهاز الجديد «في 30» على شاشة عرض كبيرة باسم «فول فيجن» والتي تم الكشف عنها لأول مرة في معرض برشلونة للاتصالات في الربيع الماضي مع الهاتف «جي6».

ويصل مقاس شاشة الهاتف «في 30» إلى 6 بوصات بدرجة وضوح قدرها 2880 في 1440 ميجابسكل ذات حواف دائرية، وتشغل الجزء الأكبر من جسم الجهاز. وتتيح شدة الوضوح المرتفعة لهذه الشاشة استخدامها مع أجهزة الواقع الافتراضي، كما تدعم تقنية «جوجل داي دريم» للواقع الافتراضي.

وأعطى مطورو هذا الجهاز، اهتماما خاصا بجودة الصوت، حيث تم تزويد «في 30» بمعالج صوت رقمي، ويمكن للمستخدمين الاختيار بين مجموعات مختلفة من الأصوات. وميكروفون «في 30» حساس بشكل خاص، وفقا للمواصفات. كما يمكنه التعرف إلى الأوامر الصوتية باستخدام «جوجل أسيستنت» حتى في حالة تشغيل الموسيقا بصوت مرتفع أو ضجيج قوي.