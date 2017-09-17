مصر تشارك بمعرض سياحي روسي للمرة الأولى منذ 2015

القاهرة (رويترز)

قال كريم محسن، القائم بأعمال الاتحاد المصري للغرف السياحية، إن مصر ستشارك للمرة الأولى منذ سقوط الطائرة الروسية في 2015 في معرض ليجر السياحي الذي يقام في روسيا هذا الأسبوع.

وأضاف محسن، في اتصال هاتفي مع رويترز: «الهيئة العامة للتنشيط السياحي ستشارك في معرض ليجر بجانب اتحاد الغرف السياحية للمرة الأولى منذ وقف روسيا الرحلات السياحية لمصر بداية نوفمبر 2015».

كانت روسيا تسهم ذات يوم بنحو 33 % من إجمالي أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، وزار 3.1 مليون سائح روسي مصر في 2014 ونحو 2.3 مليون في أول عشرة أشهر من 2015. وقال مسؤول في الهيئة العامة لتنشيط السياحة لرويترز مشترطاً عدم نشر اسمه: «حضورنا في معرض ليجر الروسي يأتي لأهميته واستعداداً لما بعد رفع تعليق سفر الرحلات الروسية السياحية للمنتجعات المصرية. نستعد بالمشاركة في المعرض والتسويق لمصر. نأمل في عودة السياح الروس لمصر خلال الربع الأخير من العام الجاري».

ولم تشارك شركات السياحة المصرية أو وفود حكومية في معرض ليجر العام الماضي وسط استمرار تعليق رحلات الطيران إلى مصر وحضور وفود أمنية روسية في زيارات متتالية لمراجعة إجراءات الأمن في المطارات المصرية. ويأمل خبراء القطاع أن تكون المشاركة المصرية في ليجر هذا العام مقدمة لعودة السياح الروس.

وقال إلهامي الزيات، رئيس الاتحاد المصري السابق للغرف السياحية: «حضور وزارة السياحة المصرية من خلال هيئة تنشيط السياحة والاتحاد المصري للغرف السياحية ممثلاً عن القطاع الخاص يمكن اعتباره تحركاً لاستئناف الرحلات الروسية لمصر خلال الفترة المقبلة».