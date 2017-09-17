«غوغل كروم» يمنع تشغيل ملفات الفيديو تلقائياً في يناير



تاريخ النشر: الإثنين 18 سبتمبر 2017 القاهرة، سان فرانسيسكو (د ب أ) تعتزم شركة خدمات الإنترنت «غوغل» طرح إصدار جديد من برنامج تصفح الإنترنت «كوروم» يمنع تشغيل ملفات الفيديو التي تظهر على صفحات المتصفح تلقائياً. وذكر موقع «سي نت دوت كوم» للتكنولوجيا أن معتادي سماع الموسيقى والأغاني عبر أجهزة الكمبيوتر أثناء تصفح الإنترنت، يعرفون مدى الإزعاج الذي يسببه التشغيل التلقائي لملفات الفيديو التي تظهر على صفحات الإنترنت له. لذلك قررت شركة «غوغل» تحديث برنامج «كوروم» بحيث يمنع خاصية التشغيل التلقائي لملفات الفيديو التي تحتوي على صوت». وبحسب أحد مسؤولي «غوغل»، فإنه «اعتباراً من الإصدار كوروم 64 فإنه لن يتم السماح بالتشغيل التلقائي لملفات الفيديو إلا إذا لم يكن الملف يحتوي على صوت أو أن المستخدم ألمح إلى اهتمامه بالملف». في الوقت نفسه، فإن المتصفح «كوروم» يتيح للمستخدم تسجيل ما إذا كان مهمتاً بالتشغيل التلقائي لملفات الفيديو، عندما يضيف صفحة ويب إلى الشاشة الرئيسية لهاتفه الذكي أو عندما يقوم بتشغيل الوسائط باستمرار من أحد المواقع على إصدار متصفح كوروم للكمبيوتر المكتبي. ومن المقرر طرح هذه الخاصية الجديدة في يناير المقبل عندما تطرح «غوغل» الإصدار المحدث من المتصفح «كوروم 64».