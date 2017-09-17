آثــار الأقصـر المصـريـة تفتـقـد السائحين.. والصينيون في المقدمة

الأقصر (أ ف ب)

في السوق السياحية في مدينة الأقصر بجنوب مصر، يجلس أبو آية بجلبابه الرمادي الفضفاض أمام محله لبيع الملابس الفولكلورية والتذكارات ويتبادل الحديث مع أصحاب المحال المجاورة متحسرا على أيام مضت كان السياح خلالها يتدفقون بالآلاف على هذه المنطقة الأثرية العريقة. ويقول أبو آية (47 عاما) «قبل عام 2011، كان جيب جلبابي يمتلئ بالدولار واليورو، أما اليوم فيجلس البائعون أمام محالهم يقرؤون الصحف لقلة الزبائن».

ويعاني قطاع السياحة في مصر الذي يعمل فيه قرابة أربعة ملايين شخص من تراجع كبير منذ 2011 وما أعقبها من اضطرابات سياسية وأمنية. وكانت المزارات السياحية الثقافية الأكثر تضررا وعلى رأسها مدينة الأقصر بآثارها الفرعونية القديمة التي كانت تجتذب سياحا من كل أنحاء العالم.

ويقول منسق لجنة تسويق السياحة بالأقصر وأسوان ماهر عبد الحكيم، إن أهالي الأقصر وبازاراتهم يعانون بسبب انخفاض عدد السائحين مقارنة بما قبل 2011. ويوضح «كان السائح في الماضي يتجول في الأماكن الأثرية ويركب الحنطور ويشتري التذكارات والذهب والمنتجات الحرفية التقليدية، الجميع كان يربح».

في الفناء الأمامي لمعبد الأقصر المشيد منذ أكثر من 3400 عام، يسير عدد قليل من السياح ومواطنون مصريون بين ألأروقة المزينة بالأعمدة المليئة بالنقوش الفرعونية القديمة. بالقرب منهم، سائقو حناطير يلاحقون الزوار، ويعرضون عليهم رحلة في شوارع الأقصر، بأجرة قد تبدأ بمائة جنيه (5.6 دولار) وتنتهي بعشرين جنيها، مكتفين بالقليل بدلا من لا شيء. ويصيح أحدهم للزبائن في الشارع «سأقبل بأي سعر تعرضونه، أنا فقط أريد شراء العلف للحصان».