تحالف «جي إف جي» يستكمل الاستحواذ على «أريوم» الأسترالية للتعدين والصلب

دبي (الاتحاد)

استكملت المجموعة الدولية الصناعية للطاقة والمعادن «جي إف جي» ، أمس، أعمال الاستحواذ على أعمال «أريوم»، المجموعة الأسترالية المتكاملة للتعدين والصلب وإعادة التدوير، مشكلة بذلك آلاف فرص العمل للمجتمع المحلي الأسترالي.

وسيبدأ الرئيس التنفيذي للتحالف، سانجيف غوبتا، وفريقه بالعمل بشكل وثيق مع إدارة أريوم وكادرها من الفنيين لتقييم الأعمال على مدى 100 يوم، لوضع اللمسات الأخيرة على خطة تعديل وضع المنشآت التي تحتضن حالياً 6000 عامل وتوجيهها لتشكيل أعمال تنافسية ومستدامة.

ويشمل ذلك وضع الخطط النهائية للاستثمارات الرأسمالية الرئيسية عبر عدة مواقع، والتوظيف الأمثل للإنتاج الزائد، وخفض تكاليف المواد الخام، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، وتطوير منتجات وخدمات جديدة ذات قيمة مضافة عالية من الصلب والمنتجات القائمة على الصلب للسوق الأسترالية، وزيادة صادرات خام الحديد ومنتجاته.

وقال غوبتا في حديثه قبيل الحدث الرسمي للتسليم في مصنع ويالا (&rlmWhyalla) ‬الشهير ‬جنوب ‬أستراليا: «‬هذه ‬لحظة ‬تاريخية. ‬فبعد ‬فترة ‬طويلة ‬من ‬عدم ‬اليقين، ‬سيتمكن ‬تحالف ‬جي ‬إف ‬جي ‬وكادر ‬العمل ‬ذو ‬المهارات ‬العالية ‬من ‬العمل ‬يداً ‬بيد ‬لبدء ‬فصل ‬جديد ‬ومثير ‬لصناعة ‬الصلب ‬الأسترالية، ‬إذ ‬نركز ‬الآن ‬على ‬خططنا ‬للاستثمار ‬والنمو، ‬ولدينا ‬كل ‬الأسباب ‬التي ‬تجعلنا ‬على ‬يقين ‬من ‬تزايد ‬أهمية ‬الدور ‬الذي ‬ستلعبه ‬أعمال ‬الصلب ‬في ‬تشكيل ‬مستقبل ‬أستراليا».

وتشمل خطط التحويل التي يعتزمها تحالف «جي إف جي» توسيع قدرات وسعة شركات الصلب وأعمال الحديد التي استحوذت عليها في أستراليا، بما في ذلك، استثمار قرابة مليار دولار في مصنع «ويالا» للصلب والتعدين لتحديث أجزاء رئيسية من المصنع، وتوسيع قدرات إنتاج الصلب، وتوسيع نطاق مختلف درجات الصلب ومنتجاتها الاشتقاقية، علاوة على تحسين قدرات توليد الطاقة، بما في ذلك محطة توليد طاقة جديدة لتوليد وإعادة استخدام غازات النفايات، لتوليد الطاقة في الموقع، وتحسين وتوسيع قدرات الإنتاج والخدمات للاستفادة من طفرة نمو مشاريع البنية التحتية في أستراليا، وتعزيز استخدام الطاقة في أفران القوس الكهربائي ومطاحن الدرفلة في ملبورن وسيدني ونيوكاسل.

إضافة إلی ذلك، سیقوم تحالف «جي إف جي» أيضاً باستكشاف المزيد من الاستثمارات المحتملة في أستراليا، بما في ذلك الاستثمار في مصنع فولاذي حديث بطاقة إنتاج 4 إلى 5 ملايين طن في ويالا، وأنشطة التعدين التكميلية، والسعي لتفعيل استراتيجية غرين ستيل العالمية لتحالف جي إف جي، لخلق قيمة طويلة الأجل ووظائف مستدامة، ومحطات جديدة لضخ المياه وإمدادات الطاقة الشمسية للمساعدة في معالجة عدم توازن الطاقة في أستراليا وارتفاع تكاليف الطاقة.

وقال غوبتا إن نموذج أعماله الأساسي هو امتلاك وإدارة أكبر قدر ممكن من سلسلة التوريد، لإضافة قيمة لكل مرحلة، وعلى هذا النحو، ستستفيد شركاته الأسترالية بشكل كبير من التكامل مع بقية المجموعة العالمية.