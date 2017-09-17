تحالف «جي إف جي» يستكمل الاستحواذ على «أريوم» الأسترالية للتعدين والصلب

دبي (الاتحاد)
استكملت المجموعة الدولية الصناعية للطاقة والمعادن «جي إف جي» ، أمس، أعمال الاستحواذ على أعمال «أريوم»، المجموعة الأسترالية المتكاملة للتعدين والصلب وإعادة التدوير، مشكلة بذلك آلاف فرص العمل للمجتمع المحلي الأسترالي.
وسيبدأ الرئيس التنفيذي للتحالف، سانجيف غوبتا، وفريقه بالعمل بشكل وثيق مع إدارة أريوم وكادرها من الفنيين لتقييم الأعمال على مدى 100 يوم، لوضع اللمسات الأخيرة على خطة تعديل وضع المنشآت التي تحتضن حالياً 6000 عامل وتوجيهها لتشكيل أعمال تنافسية ومستدامة.
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وقال غوبتا في حديثه قبيل الحدث الرسمي للتسليم في مصنع ويالا (&rlmWhyalla) الشهير جنوب أستراليا: «هذه لحظة تاريخية. فبعد فترة طويلة من عدم اليقين، سيتمكن تحالف جي إف جي وكادر العمل ذو المهارات العالية من العمل يداً بيد لبدء فصل جديد ومثير لصناعة الصلب الأسترالية، إذ نركز الآن على خططنا للاستثمار والنمو، ولدينا كل الأسباب التي تجعلنا على يقين من تزايد أهمية الدور الذي ستلعبه أعمال الصلب في تشكيل مستقبل أستراليا».
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إضافة إلی ذلك، سیقوم تحالف «جي إف جي» أيضاً باستكشاف المزيد من الاستثمارات المحتملة في أستراليا، بما في ذلك الاستثمار في مصنع فولاذي حديث بطاقة إنتاج 4 إلى 5 ملايين طن في ويالا، وأنشطة التعدين التكميلية، والسعي لتفعيل استراتيجية غرين ستيل العالمية لتحالف جي إف جي، لخلق قيمة طويلة الأجل ووظائف مستدامة، ومحطات جديدة لضخ المياه وإمدادات الطاقة الشمسية للمساعدة في معالجة عدم توازن الطاقة في أستراليا وارتفاع تكاليف الطاقة.
وقال غوبتا إن نموذج أعماله الأساسي هو امتلاك وإدارة أكبر قدر ممكن من سلسلة التوريد، لإضافة قيمة لكل مرحلة، وعلى هذا النحو، ستستفيد شركاته الأسترالية بشكل كبير من التكامل مع بقية المجموعة العالمية.