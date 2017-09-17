مضـاربات «القيـاديـة» تهبـط بمؤشرات الأسـواق المحليـة

حاتم فاروق (أبوظبي)

تراجعت مؤشرات الأسواق المالية المحلية مع نهاية جلسة تعاملات أمس، بفعل عمليات جني أرباح ومضاربات طالت الأسهم القيادية المدرجة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين، وسط انحسار مستوى السيولة وتركزها على عدد من الأسهم المضاربية المدرجة في محاولة من المستثمرين لتجميع الأسهم ذات النزعة المضاربية.

وسجلت قيمة تداولات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية مع نهاية الجلسة، نحو 446 مليون درهم، بعدما تم التعامل على أسهم 61 شركة مدرجة، مسجلة كميات تداولات فاقت الـ355 مليون سهم، من خلال تنفيذ 4104 صفقات. وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية، تعاملات أمس على تراجع بلغت نسبته 0.77% ليغلق عند مستوى 4446 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 236 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 258 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1898 صفقة، حيت تم التداول على أسهم 26 شركة مدرجة، ارتفع منها 6 أسهم، فيما تراجعت أسعار 14 سهماً، وظلت أسعار 6 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأغلق مؤشر سوق دبي المالي، على تراجع بلغت نسبته 0.7% عند مستوى 3631 نقطة، خاسراً 25 نقطة عن الإغلاق السابق، بعدما تم التداول على 118 مليون سهم، بقيمة بلغت 188 مليون درهم، من خلال تنفيذ 2206 صفقات، حيث تم التعامل على أسهم 35 شركة، ارتفع منها سهمان، فيما تراجعت أسعار 29 سهماً، وظلت أسعار 4 أسهم على ثبات عند الإغلاق السابق.

وقال إياد البريقي مدير شركة «الأنصاري» للخدمات المالية، إن مؤشرات الأسواق المالية المحلية ما زالت تتحرك في الاتجاه الأفقي، بفعل تدني مستوى السيولة وتراجع أحجام التداولات منتظرة الإعلان عن النتائج المالية للشركات المدرجة خلال الربع الثالث من العام الجاري، منوهاً بأن عودة السيولة ما زال مرهوناً بظهور المحفزات والأخبار الإيجابية.