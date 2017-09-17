محاكم «مركز دبي المالي» تطلق قِسماً جديداً للنزاعات المعقّدة في البناء والتكنولوجيا

دبي (الاتحاد)

أطلقت محاكم مركز دبي المالي العالمي قِسماً جديداً مخصصاً للنظر في النزاعات التجارية الأكثر تعقيداً بالنسبة لشركات التكنولوجيا والبناء في المنطقة. ويرتكز قسم قضايا البناء والتكنولوجيا الجديد في عمله على نخبة من القضاة المختصين ومجموعة من القواعد الجديدة الخاصة بالقطاع، ما يتيح سرعةً أكبر في تسوية النزاعات ويوفر مستويات أكبر من اليقين للشركات في المحكمة. وسيقتصر دور القسم الجديد على النظر في القضايا المعقدة من الناحية التقنية.

وتضم قائمة قضايا قطاع البناء التي يتولى القسم الجديد البت فيها، النزاعات الهندسية المعقدة، والمطالبات الناجمة عن حالات الحرائق. أما في قطاع التكنولوجيا فتشمل القائمة المسؤولية عن حوادث الأمن الإلكتروني، والنزاعات المرتبطة بملكية واستخدام البيانات، والقضايا المتعلقة بالتقنيات الناشئة مثل الذكاء الصناعي والسيارات القادرة على الاتصال.

ويستطيع الأطراف من مختلف أرجاء العالم اللجوء إلى الاختصاص القضائي لمحاكم مركز دبي المالي العالمي بعد موافقة كلا الطرفين كتابةً على ذلك. ويتم تقديم طلبات الاحتكام إلى قسم قضايا البناء والتكنولوجيا عند بداية رفع الدعوى، مع قرار المحاكم المستنِد إلى أدلّة خطية مقدمة مسبقاً.

وقال مايكل هوانج، رئيس محاكم مركز دبي المالي العالمي: «يتمحور تأسيس القسم الجديد حول مزايا محددة للنزاعات الأكثر تعقيداً في قطاعي التكنولوجيا والبناء، بما يتيح حلّها بسرعة وكفاءة أكبر تحت إشراف خبرات قضائية متخصصة». وأضاف: «يشكل هذا القسم دعامةً أخرى لطموحنا في بناء محاكم المستقبل، فضلاً عن توفير خدمات جديدة ومهمة للشركات العاملة في قطاعين رئيسيين في الاقتصاد الإماراتي». وأوضح أنه «تم تأسيس القسم الجديد بعد مشاورات على مدار شهر كامل مع الأوساط القانونية في المنطقة. وقد تمت مراعاة ملاحظاتهم ومقترحاتهم في قواعد القسم التي تم نشرها اليوم على موقع محاكم مركز دبي المالي العالمي».

ويعتبر قطاعا التكنولوجيا والبناء من القطاعات الرئيسية في الاقتصادات المحلية والإقليمية. وبحسب تقرير صدر مؤخراً عن مؤسسة «مراقبة الأعمال الدولية» BMI، ستبلغ القيمة الإجمالية لعقود البناء والتشييد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 300 مليار دولار بحلول 2019. كما أشار أحدث التقارير الصادرة عن مؤسسة «جارتنر» إلى توقعات بوصول الإنفاق في قطاع تكنولوجيا المعلومات في المنطقة إلى 155.5 مليار دولار بحلول عام 2017.

وسيترأس القسم الجديد القاضي ريتشارد فيلد الذي يتمتع بخبراتٍ واسعة اكتسبها من العمل لأكثر من 20 عاماً في البت بأعقد النزاعات في محاكم لندن. وكان القاضي البريطاني قد انضم إلى محاكم مركز دبي المالي العالمي خلال عام 2015 بعد عمله قاضياً سابقاً لدى المحكمة التجارية في لندن.