تقرير: ارتفاع الطلب على العقارات السكنية متوسطة السعر بدبي

دبي(الاتحاد)

كشفت &rsquoدوبيزل للعقارات&lsquo النقاب عن تقريرها الأحدث، الذي يسلط الضوء على السوق العقارية في دبي وآخر توجهاتها.

وأشارت نتائج التقرير إلى تنامي شعبية العقارات السكنية المتوسطة في المدينة، مما أفضى إلى حدوث زيادة في شراء المنازل عن طريق التمويلات العقارية.

ويبلغ معدل زيارات المستخدمين في منصة &rsquoدوبيزل للعقارات&lsquo 3.7 مليون زيارة شهرياً. ووفقاً لتحليل بيانات المنصة، تضم قائمة مجمعات الفلل الخمسة الأكثر بحثاً في عام 2017 كلاً من &rsquoالمرابع العربية&lsquo بحوالي مليوني عملية بحث، و&rsquoالينابيع&lsquo ب 1.3 مليون عملية بحث، و&rsquoأكويا أكسجين&lsquo ب 1.3 مليون عملية بحث أيضاً، و&rsquoالريم ميرا&lsquo بمليون عملية بحث، و&rsquoذا فيلا&lsquo ب 795 ألف عملية بحث.

وقالت آن بوثيلو، مدير أول تسويق المنتجات لدى موقع &rsquoدوبيزل&lsquo: «نستخلص من نتائج التقرير بأن الشقق السكنية المتوسطة تتجه لأن تصبح ضمن قائمة المجمعات السكنية الخمسة الأكثر بحثاً على منصة &rsquoدوبيزل&lsquo، وذلك عند مراقبة بيانات حجم عمليات البحث التي يجريها المشترون من خلال تصفح قسم العقارات المخصصة للبيع على منصتنا.