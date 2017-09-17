1.6 % معدل التضخم بأبوظبي الشهر الماضي

أبوظبي (الاتحاد)

أكد مركز الإحصاء &ndash أبوظبي أن التضخم في أسعار المستهلك بلغ 1.9% خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حيث بلغ الرقم القياسي 107.9% للثمانية أشهر الأولى من عام 2017، بينما كان 105.9% للفترة نفسها من عام 2016.

كما بلغ معدّل التغير النسبي في أسعار المستهلك 1.6% خلال شهر أغسطس 2017 مقارنة بشهر أغسطس 2016.

وانخفض الرقم القياسي لأسعار المستهلك بنسبة 0.2% ‬خلال ‬شهر ‬أغسطس ‬2017 ‬مقارنة ‬بالرقم ‬القياسي ‬لشهر ‬يوليو ‬2017.

وأوضح المركز أن مجموعات الإنفاق الرئيسة وعددها اثنتا عشرة مجموعة مصنّفة حسب التصنيف الدولي «تصنيف الاستهلاك الفردي حسب الغرض»، حيث أشار المركز إلى أن مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» ساهمت بنسبة 49.0% في الارتفاع الذي حدث خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، وقد جاء هذا الإسهام نتيجة لارتفاع معدّل أسعار هذه المجموعة بنسبة 2.7%.

أما مجموعة «النقل»، فقد أسهمت بنسبة 30.1% من مجمل معدّل الارتفاع الذي تحقق خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 4.2%.

من جانب آخر، انخفضت أسعار مجموعة «الترويح والثقافة» بنسبة 5.3% خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016، حيث ساهمت هذه المجموعة بنسبة 12.6% في تخفيض معدل الارتفاع.

أوضح المركز أن معدلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «الدنيا» قد ارتفعت بنسبة 2.2% ‬خلال ‬الثمانية ‬أشهر ‬الأولى ‬من ‬عام ‬2017 ‬مقارنة ‬بالفترة ‬نفسها ‬من ‬عام ‬2016، ‬كما ‬ارتفعت ‬أسعار ‬المستهلك ‬في ‬شريحة ‬الرفاه «‬المتوسطة» ‬بنسبة ‬2.2% ‬وشريحة ‬الرفاه «‬العليا» ‬بنسبة ‬1.7%. وأثّر ارتفاع أسعار المستهلك خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2017 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016 في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة، ما أدّى إلى ارتفاعها بنسبة 2.3%، كما أثّر في أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة فارتفعت بنسبة 1.6%، بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 1.5%.

وأوضح المركز أن منطقة أبوظبي ساهمت بنسبة 52.6% ‬من ‬مجمل ‬الارتفاع ‬الذي ‬تحقق ‬في ‬معدلات ‬الأسعار ‬في ‬إمارة أبوظبي ‬الذي ‬بلغت ‬نسبته ‬1.9% ‬خلال ‬الثمانية ‬أشهر ‬الأولى ‬من ‬عام ‬2017 ‬مقارنة ‬بالفترة ‬نفسها ‬من ‬عام ‬2016، ‬كما ‬ساهمت ‬منطقة ‬العين ‬بنسبة ‬41.1% ‬ومنطقة ‬الظفرة ‬بنسبة ‬6.2% ‬من ‬مجمل ‬الارتفاع ‬خلال ‬نفس ‬فترة ‬المقارنة.