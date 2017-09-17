«مانـي تريـد كـويـن» عُملة رقمية جديدة تطلق في الإمارات

حسام عبدالنبي (دبي)

أعلنت شركة «بيتكوين جلوبال» الإمارات، امتلاكها حقوق الملكية الفكرية لبراءة الاختراع الخاص بالعملة الرقمية الجديدة «ماني تريد كوين» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تم في دبي أمس الإعلان عن إدراج العملة الرقمية الجديدة على منصة نوفا إكشنج، وبدء التداول بها على الفور.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في دبي بحضور الشيخ صقر بن طحنون آل نهيان، والشيخ جمعة آل مكتوم، والشيخ مبارك بن سهيل الكتبي، أعلنت شركة «ماني تريد كوين ليمتد» أنها تبحث الحصول على ترخيص من الجهات الرسمية في دولة الإمارات من أجل تداول عملتها الرقمية الجديدة.

وتُعتبر «ماني تريد كوين» عملة رقمية جديدة مصممة كبديل لاستيعاب مجموعة كبيرة من التعاملات المالية، وتستعمل بهدف الاستثمار، كما يُضمن أمنها من خلال استخدام أحد أكثر غطاءات العملة قوة وفعالية وهي العقارات.

وحسب أميت لاخانبال، المؤسس والرئيس التنفيذي لــ «ماني تريد كوين»، فإن الإعلان عن إدراج «ماني تريد كوين» في دولة الإمارات، وتحديداً في إمارة دبي، يعد بمثابة بيان واضح بأن الاقتصاد الإماراتي قد تطور ليعتمد التكنولوجيا الجديدة باعتبارها أداة تكميلية لدعم الطرق التقليدية المالية المطبقة، منوهاً أن طلب المستثمرين تحول بشكل كبير من الممارسات التقليدية في الدفعات إلى العملة الرقمية كحل بديل لتأمين الثروات، وتقليل التكاليف، وزيادة الفعالية والمرونة، وتوفير الوقت عند إجراء التعاملات والتداولات المالية.