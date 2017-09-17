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الشركة المالكة أنشأت فرعاً في دبي وتسعى لترخيص تداولها

«مانـي تريـد كـويـن» عُملة رقمية جديدة تطلق في الإمارات
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تاريخ النشر: الإثنين 18 سبتمبر 2017

حسام عبدالنبي (دبي)

أعلنت شركة «بيتكوين جلوبال» الإمارات، امتلاكها حقوق الملكية الفكرية لبراءة الاختراع الخاص بالعملة الرقمية الجديدة «ماني تريد كوين» في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تم في دبي أمس الإعلان عن إدراج العملة الرقمية الجديدة على منصة نوفا إكشنج، وبدء التداول بها على الفور.

وخلال مؤتمر صحفي عقد في دبي بحضور الشيخ صقر بن طحنون آل نهيان، والشيخ جمعة آل مكتوم، والشيخ مبارك بن سهيل الكتبي، أعلنت شركة «ماني تريد كوين ليمتد» أنها تبحث الحصول على ترخيص من الجهات الرسمية في دولة الإمارات من أجل تداول عملتها الرقمية الجديدة.

وتُعتبر «ماني تريد كوين» عملة رقمية جديدة مصممة كبديل لاستيعاب مجموعة كبيرة من التعاملات المالية، وتستعمل بهدف الاستثمار، كما يُضمن أمنها من خلال استخدام أحد أكثر غطاءات العملة قوة وفعالية وهي العقارات.

وحسب أميت لاخانبال، المؤسس والرئيس التنفيذي لــ «ماني تريد كوين»، فإن الإعلان عن إدراج «ماني تريد كوين» في دولة الإمارات، وتحديداً في إمارة دبي، يعد بمثابة بيان واضح بأن الاقتصاد الإماراتي قد تطور ليعتمد التكنولوجيا الجديدة باعتبارها أداة تكميلية لدعم الطرق التقليدية المالية المطبقة، منوهاً أن طلب المستثمرين تحول بشكل كبير من الممارسات التقليدية في الدفعات إلى العملة الرقمية كحل بديل لتأمين الثروات، وتقليل التكاليف، وزيادة الفعالية والمرونة، وتوفير الوقت عند إجراء التعاملات والتداولات المالية.

وقال: إن «ماني تريد كوين» تهدف لتوسيع معدل انتشارها في السوق باعتبارها رائدة في مجال العملات الرقمية، ووجدت أن إمارة دبي هي الوجهة الأفضل لتكون جسر توسعها الجديد، لافتاً إلى أن إدارة «ماني تريد كوين» شرعت في إنشاء فرع لها في دبي، وتسعى حالياً للحصول على الموافقات، والتصاريح من السلطات المعنية، وستستمد نماذجها الجديدة من العديد من الأعمال نتيجة للاقتصاد الجديد مثل التجارة الإلكترونية. ... المزيد
     
 

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