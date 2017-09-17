«دافزا» تستقطب 1600 شركة 30% منها بقطاع التكنولوجيا

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ارتفع عدد الشركات العاملة في المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» إلى أكثر من 1600 شركة وذلك حتى شهر سبتمبر الجاري، منها نحو 30% شركات متخصصة في قطاع التكنولوجيا، وفقاً للدكتور محمد الزرعوني المدير العام لسلطة المنطقة الحرة.

وقال الزرعوني في تصريحات صحفية على هامش افتتاح المقر الإقليمي الجديد لشركة ابسون في دافزا إن المنطقة الحرة بمطار دبي تسعى لاستقطاب كبريات الشركات العالمية التي من شأنها أن تشكل قيمة إضافية لاقتصاد دبي وتعتبر ابسون من هذه الشركات.

وأضاف الزرعوني أن نتائج المنطقة الحرة بمطار دبي كانت جيدة جداً خلال الفترة الماضية إذا حققت المنطقة نمواً في عدد الشركات والعوائد والأرباح، لافتاً إلى أن سيتم الإعلان عن نتائج الأداء التشغيلي للمنطقة الحرة في مطار دبي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح الزرعوني أن الأداء الإيجابي الذي حققته «دافزا» خلال النصف الأول من العام الجاري يأتي امتداداً للأداء الإيجابي الذي سجلته خلال العام 2016 وتحقيق نمو بمعدل 16% في صافي الأرباح ونمو بمعدل 2% في إجمالي الإيرادات وارتفاع بنسبة 28% في إجمالي الأصول وبنسبة 3% في الأرباح التشغيلية.

ومن جهته، قال خليل الدلو، مدير عام شركة إبسون الشرق الأوسط إن إبسون المتخصصة عالمياً في صناعة وابتكار حلول التصوير تعتبر سوق الإمارات إحدى أهم أسواق المنطقة من حيث حجم المعاملات التجارية في هذا السوق من خلال عقد الصفقات والتوريد من الإمارات إلى دول عديدة في المنطقة وأفريقيا حيث يستحوذ السوق الإماراتي على 27% من مجمل حجم سوق المنطقة ويأتي في المركز الأول يليه السوق السعودي.