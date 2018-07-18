رئيس الصين يبدأ زيارة تاريخية إلى الإمارات اليوم

أبوظبي (الاتحاد)

يبدأ اليوم، فخامة شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، زيارة رسمية إلى الإمارات، تستغرق ثلاثة أيام، ويبحث خلالها مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والرقي بها إلى أعلى المستويات، في ظل التعاون الاستراتيجي المتنامي بين البلدين الصديقين، إضافة إلى التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتعكس الزيارة التي تعد أول رحلة خارجية لرئيس الصين بعد إعادة انتخابه رئيساً لبلاده، عمق ومتانة العلاقات المتطورة بين البلدين الصديقين، والرغبة في تنميتها وتنويعها في المجالات كافة، ودفع التعاون بينهما نحو آفاق أرحب بما يحقق الأهداف والطموحات المشتركة.

ويرافق ضيف البلاد الكبير وفد رفيع المستوى، يضم عدداً من الوزراء، وكبار المسؤولين، ورجال الأعمال والاقتصاد في جمهورية الصين الشعبية الصديقة.

وترتبط الإمارات مع جمهورية الصين الشعبية بعلاقات دبلوماسية واقتصادية قوية، ترتكز على أسس متينة من التعاون العميق المتبادل بين البلدين الصديقين، والتي بدأت منذ تأسيس دولة الإمارات في الثاني من ديسمبر 1971.

وحرصت الإمارات في سياستها الخارجية على إقامة جسور من المحبة والتواصل، واتباع خطط إيجابية مثمرة في علاقاتها الإقليمية والدولية؛ للمساهمة في بناء مستقبل مشرق وبناء لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار العالمي.